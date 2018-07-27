|
Самарцев приглашают на пикник «Мама рядом» в Струковском саду
В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих …
|
25 июля 2018, 01:48
|
Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей
В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских …
|
23 июля 2018, 05:28
|
Новый один арт-объект появился в центре Самары
|
20 июля 2018, 07:09
|
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре
|
19 июля 2018, 09:08
|
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре
Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.
Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На …
|
18 июля 2018, 03:31
|
Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре
Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на …
|
12 июля 2018, 12:47
|
В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре
Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.
"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом …
|
11 июля 2018, 10:25
|
В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла
Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть …
|
5 июля 2018, 06:05