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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В воскресенье, 5 августа, в Струковском парке пройдет летний семейный фестиваль — городской пикник «Мама рядом». Организаторы предлагают захватить с собой пледы и провести воскресный день в кругу близких. Гостей ждет насыщенная программа: герои любимых мультфильмов, яркие шоу, выступления творческих 
25 июля 2018, 01:48
Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

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В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских 
23 июля 2018, 05:28
Новый один арт-объект появился в центре Самары

Новый один арт-объект появился в центре Самары

На пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской поставили раскрашенное вручную пианино. Художники Арт Абстрактов и Денис Тачез расписали его из аэрозольных баллонов в солнечные, яркие цвета — оранжевый, красный, желтый, белый, цвет морской волны. Корпус украшают скрипичные ключи и летающие книги.
 
20 июля 2018, 07:09
С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

С 21 июля пешеходной в выходные станет улица Куйбышева в Самаре

До конца лета в выходные дни улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной. С 21 июля по 2 сентября на участке от улицы Венцека до Красноармейской в выходные дни изменится схема движения транспорта. Ограничения будут действовать каждый уик-энд с 00:00 субботу 
19 июля 2018, 09:08
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
18 июля 2018, 03:31
Фестиваль уличных театров

Фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь" отменили в Самаре

Этим летом в самарских парках не будет проводиться ежегодный Международный фестиваль уличных театров "Пластилиновый дождь". Причиной решения стали финансовые трудности, рассказали организаторы культурного мероприятия. Каждый год они сталкивались с подобными проблемами, даже прибегали к помощи краудфандинга (способ сбора средств на 
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"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
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В блогах: Делать пешеходной всю улицу Куйбышева не имеет смысла

Самарец Евгений Курдов отреагировал в "Фейсбуке" на инициативу сделать пешеходной улицу Куйбышева. "Если уж делать ее пешеходной, даже на выходные летом, то исключительно небольшой отрезок от площади Революции до Некрасовской. Так как там еще какой-то движняк возможен, есть хоть 
5 июля 2018, 06:05
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