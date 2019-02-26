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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы
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26 февраля 2019, 11:10
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
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26 февраля 2019, 09:39
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»
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25 февраля 2019, 08:21
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РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"
РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов".
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у экс-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю, не уточняется. Тихонову отказали рассматривать …
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24 февраля 2019, 03:44
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300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей
В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей …
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25 января 2019, 08:22
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Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России
Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
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19 декабря 2018, 08:37
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС
Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
«Переживания, само …
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17 февраля 2018, 03:09
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Выплаты ветеранам труда Самарской области проиндексируют с 1 января
В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 …
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1 декабря 2017, 10:21
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Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
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14 октября 2017, 05:29
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Ветеранское самоуправление в Самаре
В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора Николая Меркушкина. Общественники выбрали новых представителей в руководящие органы организации, кроме того внесли ряд изменений в Устав. В рамках …
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29 августа 2017, 06:47
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