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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В Самаре перекроют дороги во время Масленицы

В течение двух дней, с 8 по 10 марта, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением праздничных гуляний «Проводы русской зимы - Масленица». Исключение, как обычно, сделают для машин «скорой помощи», полиции, пожарной охраны 
26 февраля 2019, 11:10
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

В воскресенье, 24 февраля, самарские «Крылья Советов» открывали программу игрового дня матчем с «Шахтером» из Караганды. На второй минуте самарцы повели в счете, Георгий Зотов пробил по воротам, а затем Сергей Корниленко вколотил мяч в сетку — 1:0. Второй мяч 
25 февраля 2019, 08:21
РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с

РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"

РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов". 

Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у экс-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю, не уточняется. Тихонову отказали рассматривать 

24 февраля 2019, 03:44
300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей

300 самарских ветеранов получат по 7 тысяч рублей

В Самарской области ряд ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты от правительства Санкт-Петербурга. В честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады власти города на Неве решили выплатить по 7 тысяч рублей ветеранам-блокадникам, а также проживающим по всей 
25 января 2019, 08:22
Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Самарский ветеран СМЕРШ попал в Книгу рекордов России

Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.

Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».

«В 2018 году «Хранители России» запустили 

19 декабря 2018, 08:37
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
1 декабря 2017, 10:21
Новая осечка в матчах с аутсайдерами:

Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1

Игра 18-го тура "Крылья Советов" – "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем почти 2,5 тысячи зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 
14 октября 2017, 05:29
Ветеранское самоуправление в Самаре

Ветеранское самоуправление в Самаре

В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора  Николая Меркушкина. Общественники выбрали  новых представителей в руководящие органы организации, кроме того  внесли ряд изменений  в Устав. В рамках  

29 августа 2017, 06:47
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