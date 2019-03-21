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В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
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21 марта 2019, 08:11
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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В Самаре чиновники предложили отчислять малышей из детского сада за прогулы
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21 марта 2019, 05:05
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В блогах: дождутся ли самарские дороги весов?
Блогер Наталья Ширяева рассуждает на тему, "дождутся ли самарские дороги весов"?
"Только вчера вышел пост-возмущение о том, что в Самаре грузовики долбят, фактически добивают дороги, - пишет автор. - А сегодня минтранс вышел с новостью, что стационарный пункт …
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21 марта 2019, 03:53
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
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18 марта 2019, 08:49
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В Самарской области с поля украли 13 быков
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15 марта 2019, 11:43
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Осужденный по делу Дианы Шурыгиной переехал в Самару и стал правозащитником
Неожиданное продолжение скандальной истории: уроженец Ульяновской области Сергей Семенов, который был осужден по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, переехал в Самару. Он занялся правозащитной деятельностью вместе с адвокатом Сергеем Хальченко, пишет samara.kp.ru.
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15 марта 2019, 10:29
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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