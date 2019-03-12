|
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
|
12 марта 2019, 10:33
|
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
|
12 марта 2019, 09:39
|
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
|
12 марта 2019, 08:59
|
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
|
12 марта 2019, 08:18
|
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
|
11 марта 2019, 03:58
|
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
|
11 марта 2019, 03:06
|
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
|
8 марта 2019, 08:34
|
В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
|
6 марта 2019, 05:20
|
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
|
23 февраля 2019, 10:40
|
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
|
14 февраля 2019, 11:45
|
Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию
|
11 февраля 2019, 09:26
|
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья
Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть …
|
6 февраля 2019, 09:55
Мы Вам перезвоним!