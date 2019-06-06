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В Самаре ушла из жизни заместитель главврача больницы имени Середавина
В воскресенье, 2 июня, на 66-м году жизни скоропостижно скончалась Ольга Мищенко - заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач высшей категории, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. О дате похорон будет …
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3 июня 2019, 12:03
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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Ректором Самарского медуниверситета избрали Александра Колсанова
В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете завершились выборы нового ректора. Его избрали сегодня на конференции научно-педагогических и медицинских работников. Большинство голосов - 128 набрал Александр Колсанов, 116 участников конференции отдали предпочтение Евгению Корымасову и 9 - набрал …
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29 мая 2019, 04:41
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В России изменились правила медицинского страхования
28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие …
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28 мая 2019, 12:32
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В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге
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26 апреля 2019, 11:28
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Самарец сделал операцию, чтобы пойти служить с братом-близнецом
Интересная история произошла в Самаре: 19-летний житель столицы 63-го региона Антон Новиков сделал операцию, чтобы вместе с братом-близнецом Дмитрием пойти служить.
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2 апреля 2019, 08:57
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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге
Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который …
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12 апреля 2018, 08:20
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне
Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
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25 октября 2017, 02:14
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В Волгограде во время пластической операции скончалась 23-летняя пациентка
В эту среду жертвой стремления к красоте стала 23-летняя жительница Волгограда. Мечтая усовершенствовать форму подбородка, молодая женщина рассталась с жизнью прямо во время пластической операции.
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17 ноября 2016, 04:17
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Учёные: после инъекции ботокс распространяется по организму
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9 августа 2016, 05:06
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