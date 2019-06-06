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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

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9 августа 2016, 05:06
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