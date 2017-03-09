По прогнозу главы Минсельхоза, в среднем хлебный батон будет стоить 30 рублей, по сравнению с сегодняшними 25. Впрочем, как отмечается, такие цифры на большинстве ценников жители российских городов и сел увидят, скорее всего, не в этом году, а следующей весной. …