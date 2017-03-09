12
49
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре открылась выставка Олега Давыдова

В Самаре открылась выставка Олега Давыдова "Cinemato"

Италия в Самаре на снимках Олега Давыдова. В областном художественном музее открылась его персональная выставка CinemAto. Информационный партнер -  телерадиокомпания "ТЕРРА".
Атмосфера стопкадров великих фильмов. На фоне пасторальных пейзажей и в интерьерах "дольче вита" - женщина. Актриса. Олег Давыдов не 

3 февраля 2017, 01:00
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
Как стало известно,  пока новая функция работает некорректно. Таким образом, на 

2 февраля 2017, 03:55
В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея

В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея

Блогер Александр Усталов выложил фотографии разных лет тольяттинского стадиона "Строитель", где проходят гонки по спидвею. "Теперь это Спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова – уникальное сооружение не только в Самарской области, но и во всей Европе. Построенная в начале 60-х 
23 января 2017, 11:30
В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую

В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские 
26 декабря 2016, 10:29
Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%

Ассоциация компаний розничной торговли предложила ритейлерам перестать возвращать непроданные батоны и булки назад на хлебозаводы. Сейчас технология выпуска мучных изделий позволяет до 5 процентов черствой продукции применять для размочки и последующего использования. Однако, жалуются в Российском союзе пекарей, в последнее 

13 декабря 2016, 04:33
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В среду, 21 сентября, в парке имени 50-летия Октября на Металлурге в озере выловили гигантского сома с чудо-рыбой в пасти, сообщает портал «ПроГород-Самара». Крупную рыбу в воде заметили сотрудники парка. Гиганта достали. Это оказался мертвый сом весом примерно 15 килограммов. 

23 сентября 2016, 03:13
В Самаре началась реконструкция главного поля «Металлурга»

В Самаре началась реконструкция главного поля «Металлурга»

Сегодня, 14 июня, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о начале реконструкции основного поля стадиона «Металлург». Специалисты удаляют старый газон и готовятся к перестилке игрового поля. В течение ближайшего месяца на главном поле «Крыльев» планируют постелить естественный газон, который вырастили 

14 июня 2016, 06:29
Австралийские учёные рассказали о пользе хлеба с клетчаткой

Австралийские учёные рассказали о пользе хлеба с клетчаткой

Специалисты из Австралии выяснили в ходе экспериментов, что употребление в пищу хлеба увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни. Данное обстоятельство специалисты, в числе прочего, объясняют тем, что хлеб содержит клетчатку, которая крайне необходима для нормальной работы организма.
Своими выводами поделились 

7 июня 2016, 09:33
В Самаре на реконструкцию тренировочного поля «Металлурга» потратят 45 млн рублей

В Самаре на реконструкцию тренировочного поля «Металлурга» потратят 45 млн рублей

Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. Подрядчику нужно будет обновить асфальт, бордюры, водоотводные лотки, обустроить футбольную площадку с натуральным газоном. Участки за воротами нужно оградить капроновой сеткой. Предусмотрен ремонт подпорной стенки, спортивное оборудование, ливневая канализация, система освещения. Победителя 
12 мая 2016, 02:25
СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

По данным отечественных СМИ, специалисты ведомства сделали вывод об ухудшении качества хлеба в России вследствие недостаточного контроля качества муки. Эксперты напоминают: двенадцать лет назад в стране упразднили хлебную инспекцию, часть функций которой передали Россельхознадзору, часть – Роспотребнадзору, в конечном итоге 
20 февраля 2016, 11:23
Российский Минсельхоз заявил о предполагаемом росте цен на хлеб на 20 процентов

Российский Минсельхоз заявил о предполагаемом росте цен на хлеб на 20 процентов

По прогнозу главы Минсельхоза, в среднем хлебный батон будет стоить 30 рублей, по сравнению с сегодняшними 25. Впрочем, как отмечается, такие цифры на большинстве ценников жители российских городов и сел увидят, скорее всего, не в этом году, а следующей весной.
7 октября 2015, 10:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна