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В Самаре открылась выставка Олега Давыдова "Cinemato"
Италия в Самаре на снимках Олега Давыдова. В областном художественном музее открылась его персональная выставка CinemAto. Информационный партнер - телерадиокомпания "ТЕРРА".
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3 февраля 2017, 01:00
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Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий
В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
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2 февраля 2017, 03:55
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В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея
Блогер Александр Усталов выложил фотографии разных лет тольяттинского стадиона "Строитель", где проходят гонки по спидвею. "Теперь это Спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова – уникальное сооружение не только в Самарской области, но и во всей Европе. Построенная в начале 60-х …
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23 января 2017, 11:30
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В Самаре из-за аварии затопило улицу Киевскую
В понедельник, 26 декабря, улицу Киевскую затопило холодной водой. В интернете появились фотографии потопа. Утечка из земли произошла в 5:55 по адресу: Киевская, 12. Причина – износ водопровода. Без воды остались семь жилых домов, сообщили в диспетчерской компании «Самарские …
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26 декабря 2016, 10:29
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Торговые сети могут сократить возврат хлеба до 5%
Ассоциация компаний розничной торговли предложила ритейлерам перестать возвращать непроданные батоны и булки назад на хлебозаводы. Сейчас технология выпуска мучных изделий позволяет до 5 процентов черствой продукции применять для размочки и последующего использования. Однако, жалуются в Российском союзе пекарей, в последнее …
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13 декабря 2016, 04:33
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0
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1 декабря 2016, 10:47
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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти
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23 сентября 2016, 03:13
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В Самаре началась реконструкция главного поля «Металлурга»
Сегодня, 14 июня, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о начале реконструкции основного поля стадиона «Металлург». Специалисты удаляют старый газон и готовятся к перестилке игрового поля. В течение ближайшего месяца на главном поле «Крыльев» планируют постелить естественный газон, который вырастили …
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14 июня 2016, 06:29
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Австралийские учёные рассказали о пользе хлеба с клетчаткой
Специалисты из Австралии выяснили в ходе экспериментов, что употребление в пищу хлеба увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни. Данное обстоятельство специалисты, в числе прочего, объясняют тем, что хлеб содержит клетчатку, которая крайне необходима для нормальной работы организма.
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7 июня 2016, 09:33
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В Самаре на реконструкцию тренировочного поля «Металлурга» потратят 45 млн рублей
Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. Подрядчику нужно будет обновить асфальт, бордюры, водоотводные лотки, обустроить футбольную площадку с натуральным газоном. Участки за воротами нужно оградить капроновой сеткой. Предусмотрен ремонт подпорной стенки, спортивное оборудование, ливневая канализация, система освещения. Победителя …
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12 мая 2016, 02:25
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СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба
По данным отечественных СМИ, специалисты ведомства сделали вывод об ухудшении качества хлеба в России вследствие недостаточного контроля качества муки. Эксперты напоминают: двенадцать лет назад в стране упразднили хлебную инспекцию, часть функций которой передали Россельхознадзору, часть – Роспотребнадзору, в конечном итоге …
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20 февраля 2016, 11:23
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Российский Минсельхоз заявил о предполагаемом росте цен на хлеб на 20 процентов
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7 октября 2015, 10:59