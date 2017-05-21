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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Финал регионального этапа

Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson

До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson.

5 мая 2017, 01:51
Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре» возвращается! Кастинг состоится 4 апреля. Принять участие могут девушки не моложе 18 лет.
 
На кастинг с собой нужно взять паспорт (для подтверждения возраста), купальник и туфли на высоком каблуке. Самарский этап состоится на одной 
24 марта 2017, 03:13
«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун

Титул «Мисс Самара» в 2017 году завоевала студентка СГСПУ 20-летняя Сара Харун. В финале за титул самой красивой самарской девушки боролись 11 конкурсанток.

Сара покорила жюри своей яркой внешностью и хореографией. Папа девушки родом из Судана. Теперь самарская красавица 
30 января 2017, 11:13
Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото

Модель Юлиана Королькова, которая несколько лет проживала в Самарской области, в Тольятти, и окончила там школу, представляет Россию на конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2017», который проходит на Филиппинах.

«Тольятти большой привет с любовью! Я очень тепло отношусь к этому городу!» 

23 января 2017, 05:38
Двое пожарных пропали при ликвидации огня на фабрике в Подмосковье

Двое пожарных пропали при ликвидации огня на фабрике в Подмосковье

На мебельной фабрике, расположенной в подмосковном населенном пункте Фрязино, сегодня утром произошел сильный пожар. По предварительной информации, погибли три работника предприятия, пятерых доставили в больницу с разными повреждениями.
В борьбе с огнем участвовали полторы сотни спасателей. Наряду с этим было 

17 июня 2016, 02:52
Житель Подмосковья приехал на Урал и убил обидчика из соцсети

Житель Подмосковья приехал на Урал и убил обидчика из соцсети

В Екатеринбурге 34-летнему жителю Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, мужчина специально приехал на Урал, чтобы расправиться с обидчиком из соцсети. Преступник нанес жертве несколько ударов ножом, после чего скрылся. Впоследствии его задержали.

Обвиняемый в ходе допроса 
25 августа 2015, 03:00
В Подмосковье мужчина и женщина попали под поезд, перебегая пути

В Подмосковье мужчина и женщина попали под поезд, перебегая пути

17 августа примерно в 10 часов вечера недалеко от платформы «42-й км» Московской железной дороги два человека перебегали железнодорожные пути.
18 августа 2015, 02:46
Шпионская авторучка стала орудием самоубийства пенсионера в Подмосковье

Шпионская авторучка стала орудием самоубийства пенсионера в Подмосковье

Труп 68-летнего мужчины со следами огнестрельного ранения в голову был найден сегодня, 21 июля, в городе Домодедово в одном из гаражей.

Рядом с телом полицейские обнаружили предсмертную записку, а также предмет, напоминающий авторучку. Есть предположение, что мужчина свел счеты 
21 июля 2015, 02:28
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