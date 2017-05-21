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Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson
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5 мая 2017, 01:51
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Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!
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24 марта 2017, 03:13
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«Мисс Самара 2017» стала 20-летняя Сара Харун
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30 января 2017, 11:13
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Участница конкурса «Мисс Вселенная» передала привет Тольятти, есть фото
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23 января 2017, 05:38
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Двое пожарных пропали при ликвидации огня на фабрике в Подмосковье
На мебельной фабрике, расположенной в подмосковном населенном пункте Фрязино, сегодня утром произошел сильный пожар. По предварительной информации, погибли три работника предприятия, пятерых доставили в больницу с разными повреждениями.
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17 июня 2016, 02:52
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Житель Подмосковья приехал на Урал и убил обидчика из соцсети
В Екатеринбурге 34-летнему жителю Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, мужчина специально приехал на Урал, чтобы расправиться с обидчиком из соцсети. Преступник нанес жертве несколько ударов ножом, после чего скрылся. Впоследствии его задержали.
Обвиняемый в ходе допроса …
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25 августа 2015, 03:00
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В Подмосковье мужчина и женщина попали под поезд, перебегая пути
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18 августа 2015, 02:46
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Шпионская авторучка стала орудием самоубийства пенсионера в Подмосковье
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21 июля 2015, 02:28