Необычное ЧП произошло 27 апреля в доме №137 на 6-ой просеке. Как пишет "Волга Ньюс", местная жительница перерезала промышленному альпинисту страховочный трос. Денис К. вместе с напарником занимались утеплением фасада. По предварительной версии, альпинист начал спускаться вниз, услышал женский крик и увидел, как женщина перерезала страховочный канат кухонным ножом.
«Я посмотрел вниз и увидел, как болтается конец веревки. Она обрезала ее кухонным ножом. Если бы не ее крик, то я мог бы оказаться уже на том свете: не заметил бы, что веревка обрезана и соскочил вниз», - рассказывает Денис.
Руководитель бригады вызвал полицию, однако, женщина не стала открыть дверь и даже … сама стала вызывать стражей порядка с криком, что к ней ломятся неизвестные люди. Как утверждают рабочие, это уже не первый инцидент с жильцами этой квартиры - пару дней назад страховочный трос раскачивал ее муж. По словам хозяйки квартиры, рабочие сломали антенну, а в предыдущий раз забросали балкон строительным мусором, хотя альпинисты и предлагали убраться, чтобы исчерпать инцидент. Теперь рабочие намерены добиваться возбуждения уголовного дела.
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