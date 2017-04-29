На Эльбрусе с высоты 4,9 тыс. метров сорвались двое альпинистов Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.

Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП …