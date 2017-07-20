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Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!
Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном …
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20 июня 2017, 01:31
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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!
На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.
Вы …
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16 июня 2017, 06:01
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Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»
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21 мая 2017, 10:34
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Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson
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5 мая 2017, 01:51