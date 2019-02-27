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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля? заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Рухнувшую крышу перехода около Кировского вещевого рынка в Самаре пока не отремонтировали. Возможно, сооружение хотят привести в порядок в теплое время года, когда не придется опасаться осадков. Напомним, что крыша перехода, который располагается вдоль железной дороги, упала под тяжестью снега 
24 февраля 2019, 08:39
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Самаре родилась вторая тройня

В Самаре родилась вторая тройня

В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов. 

- Завтра у нас снова 
21 февраля 2019, 12:23
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В среду вечером, 20 февраля, в одном из самарских дворов в районе Телецентра застряли машины реанимации и скорой помощи. Местный житель заснял на видео, как автомобили буксуют и не могут проехать по заснеженному дворовому проезду. В итоге сотрудники «неотложки» взяли 
21 февраля 2019, 08:20
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани

Жители дома № 21 по улице Победы в Сызрани столкнулись с серьезной проблемой - они беспокоятся из-за огромной сосульки, которая висит на проводах на середине двора. Глыба образовалась на проводе, который протянут от жилого дома до здания УФМС. Интересно, что 
18 февраля 2019, 08:50
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, 
6 февраля 2019, 08:40
Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной 
28 января 2019, 02:50
В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области тем временем разгорается спортивный скандал. Один из символов современного Тольятти и всего зимнего сезона в регионе - финал Кубка России по сноукайтингу, который намечен на 20-е числа февраля, может не состояться. Соревнования лишили официального статуса. Причина, как 

24 января 2018, 01:24
В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией 
29 ноября 2017, 07:31
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