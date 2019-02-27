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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок, и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
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27 февраля 2019, 10:48
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани
Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. …
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25 февраля 2019, 02:34
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Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения
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24 февраля 2019, 08:39
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самаре родилась вторая тройня
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21 февраля 2019, 12:23
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра
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21 февраля 2019, 08:20
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Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре
Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я …
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18 февраля 2019, 05:49
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов
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15 февраля 2019, 02:26
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной …
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28 января 2019, 02:50
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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самарской области разгорается спортивный скандал
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24 января 2018, 01:24
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В Самаре назревает скандал федерального масштаба
Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией …
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29 ноября 2017, 07:31
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