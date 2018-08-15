Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.
Работники службы несколько раз приходили к женщине домой, но застать ее там не смогли. Также приглашения на прием оставлялись в почтовом ящике. Через некоторое время она пришла и пояснила, что не живет по месту прописки.
В итоге ей пришлось заплатить не только 23 тысячи рублей по штрафам, но и 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Производство было прекращено только тогда, когда к приставам поступили документы об оплате, сообщает УФССП России по Самарской области.
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