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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре
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6 июля 2018, 04:18
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Тереза Мэй приедет в Самару?
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6 июля 2018, 01:31
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Английскому болельщику подарили торт в Самаре
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6 июля 2018, 11:37
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Крупный фанатский канал выложил ролик о приключениях сербских болельщиков в Самаре
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6 июля 2018, 10:22
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов России по емкости авторынка
Самарская область вошла в Топ-10 российских регионов по объему емкости рынка новых легковых автомобилей. Итоги за 5 месяцев текущего года подвело аналитическое агентство «Автостат». В 63-м регионе на покупку машин было потрачено 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Всего россияне …
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25 июня 2018, 07:03
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Стали известны заработки фрилансеров в Самаре
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31 мая 2018, 08:00