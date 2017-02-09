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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд Самары вынес решение по делу Хурсанда Амунбекова. По версии следствия, в декабре 2015-ого нелегальный мигрант позвонил на номер 112 и сообщил, что через час "Космопорт" взлетит на воздух. Добавил: это подарок к Новому году от запрещенной 

7 февраля 2017, 03:19
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
Самарец сделал Google плохо

Самарец сделал Google плохо

Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов 

3 февраля 2017, 05:17
Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящегося на балансе Генпрокуратуры. Летом 2016 года машину угнали из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие 

1 февраля 2017, 10:02
Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам

Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть 

19 января 2017, 04:58
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора самарской финансовой пирамиды предложили отправить за решетку на 9 лет

Директора финансовых пирамид "Гелиос" и "Арго" Юлию Жильцову обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она брала займы у населения под 78 % годовых. На деле - ни процентов, ни основной суммы долга 125 вкладчиков так и не получили. Общий размер 

23 декабря 2016, 06:06
Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку

В прениях прокуратура предложила отправить директора самарской компании "Гелиос" Юлию Жильцову в колонию на 9 лет. Как уже рассказывала ТЕРРА, ее обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер обманула 125 человек на 35 миллионов рублей. Обещала 78 % годовых в 

15 декабря 2016, 06:01
Самарская полиция ищет жертв

Самарская полиция ищет жертв "Инвестиционно-финансовой компании"

Полиция ищет  жертв "Инвестиционно-финансовой компании", в деятельности которой обнаружены признаки финансовой пирамиды. По данным следователей, организация имела офис в одном из торговых центров Ленинского района Самары. Там принимались  деньги от населения под высокие проценты (от 23% до 37% годовых). При 
15 февраля 2016, 01:34
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