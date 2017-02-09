Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий ущерб по уголовному делу составляет 35 миллионов рублей.
В прениях прокуратура предлагала отправить обвиняемую за решетку на 9 лет. Сторона защиты настаивала на оправдании. В итоге, суд посчитал доказательства исчерпывающими и приговорил Юлию Жильцову к 8 годам лишения свободы. Будет ли обжаловано решение служителей Фемиды, неизвестно.
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