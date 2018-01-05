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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Тольятти убили помощницу мирового судьи

В Тольятти убили помощницу мирового судьи

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По предварительным сведениям, преступление было совершено 30 декабря в квартире пострадавшей. По данным источника портала, 
5 января 2018, 03:00
Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя

В Самаре полицейские раскрыли убийство 38-летнего горожанина в Промышленном районе. Самарец был убит, пытаясь защитить свою родственницу от ее сожителя. Трагедия произошла в воскресенье, 24 декабря, в квартире дома на улице Фадеева. В одной из комнат был найден труп мужчины с 

28 декабря 2017, 10:21
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского

Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
Как сообщается, Алханишвили был убит на прошлой неделе в Стамбуле возле одного из ресторанов. По существующей 

25 декабря 2017, 05:30
Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»

Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»

Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области начала проверку по факту прорыва 26 августа котлована в поселке Мулловка, где находились производственные отходы самарской компании «Гиппократ». Надзорное ведомство установило, что хранение отходов, в том числе субстанции этилового спирта 5-го класса опасности, осуществляет по 

29 августа 2017, 08:03
Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Вчера, 29 июля, стало известно, что прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области начала проводить проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Трагедия произошла в селе Вернее Якушкино.

8-летняя девочка приехала из Тольятти в гости к своей бабушке. Девочка сразу же стала 
30 июля 2017, 01:23

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Ульяновской области унесло жизни трех человек, еще двое получили различные травмы. Авария случилась 12 февраля близ села Красная речка Старомайнского района.
В ДТП участвовали 2 автомобиля – Kia Rio и «ВАЗ - 2105». Как уточняется, 

13 февраля 2017, 10:42
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