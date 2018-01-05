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В Тольятти убили помощницу мирового судьи
Тольяттинский следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства Елены Н, помощницы мирового судьи судебного участка № 90 Автозаводского судебного района, передает tltgorod.ru.
По предварительным сведениям, преступление было совершено 30 декабря в квартире пострадавшей. По данным источника портала, …
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5 января 2018, 03:00
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Самарец был убит, защищая свою родственницу от ее пьяного сожителя
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28 декабря 2017, 10:21
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В Тольятти пьяная дочь убила свою мать
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26 декабря 2017, 10:40
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СМИ сообщили об убийстве в Стамбуле грузинского криминального авторитета Дато Панкисского
Сведения о гибели Давида Алханишвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, подтвердили грузинскому телеканалу "Рустави 2" его родственники. Об этом рассказал ряд информагентств.
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25 декабря 2017, 05:30
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Под Ульяновском разлились отходы от самарских «фанфуриков»
Прокуратура Мелекесского района Ульяновской области начала проверку по факту прорыва 26 августа котлована в поселке Мулловка, где находились производственные отходы самарской компании «Гиппократ». Надзорное ведомство установило, что хранение отходов, в том числе субстанции этилового спирта 5-го класса опасности, осуществляет по …
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29 августа 2017, 08:03
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Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области
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30 июля 2017, 01:23
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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
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2 июня 2017, 12:03
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На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека
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13 февраля 2017, 10:42