В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги операции «Оружие» в 2017 году, проведенной совместно с полицией. Общая сумма вознаграждений, заплаченных самарцам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, составила более 193 тысяч рублей. Граждане принесли силовикам 19 единиц гладкоствольного оружия, одну – ограниченного поражения, три с нарезным стволом, более 18 тысяч патронов и 3,8 килограмма пороха.
«По фактам добровольной сдачи вышеуказанных предметов в территориальных органах МВД России на районном уровне проведены проверки. Соответствующие заключения представлены в ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
|
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца
В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.
«Установив …
|
22 декабря 2017, 10:49
|
В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
|
19 декабря 2017, 01:35
|
В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе
В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него …
|
18 декабря 2017, 11:34
|
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость
|
15 декабря 2017, 05:42
|
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором
|
13 декабря 2017, 12:54
|
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре
|
12 декабря 2017, 09:57
|
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
|
6 декабря 2017, 12:15
|
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
|
5 декабря 2017, 10:25
|
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия
В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.
«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое …
|
28 ноября 2017, 10:41
|
В США стартовали продажи домашнего станка для распечатки пистолетов
Калифорнийская компания Defense Distributed представила обновленное программное обеспечение, с помощью которого на 3D-станках можно распечатывать детали пистолетов Glock 19 и M1911. О новинке сообщают заокеанские информагентства.
|
3 октября 2017, 05:26
|
Под Самарой нашли склад оружия с противотанковыми гранатометами
|
27 сентября 2017, 01:12
|
На линии огня: России заказали 100 тысяч автоматов
В 2017 году «Рособоронэкспорт» заключил 7 контрактов на поставку свыше 100 тысяч автоматов Калашникова различных модификаций в разные страны. Об этом поведал журналистам руководитель компании Александр Михеев.
|
19 сентября 2017, 03:37