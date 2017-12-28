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Материалы по теме:

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в розыск беглеца

В Сызрани Росгвардия поймала объявленного в федеральный розыск беглеца, который уклонялся от назначенных судом исправительных работ. Мужчину, подходящего под описание разыскиваемого злоумышленника, на улице Красной заметили патрульные из экипажа вневедомственной охраны. Ранее было получено сообщение о краже из частного дома.

«Установив 

22 декабря 2017, 10:49
В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч 

19 декабря 2017, 01:35
В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него 

18 декабря 2017, 11:34
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти Росгвардия задержала вора с перфоратором

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого вора. В руках мужчины был перфоратор. Стражи порядка как раз направлялись в квартиру заявителя, у которого похитили электроинструмент. Кража была совершена в доме на Майском проезде. Владелец имущества оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

«К 

13 декабря 2017, 12:54
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз 

5 декабря 2017, 10:25
Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

Самара: полицейские расплавили в печи 3500 единиц оружия

В Самаре полицейские расплавили в печи более 3500 единиц оружия. Часть самарцы сдали добровольно, часть изъяли силовики. Утилизацию провели на одном из заводов. Предварительно все оружие было приведено в «негодное состояние» путем механической деформации.

«Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое 

28 ноября 2017, 10:41
В США стартовали продажи домашнего станка для распечатки пистолетов

В США стартовали продажи домашнего станка для распечатки пистолетов

Калифорнийская компания Defense Distributed представила обновленное программное обеспечение, с помощью которого на 3D-станках можно распечатывать детали пистолетов Glock 19 и M1911. О новинке сообщают заокеанские информагентства.
Как поясняют специалисты, станок Ghost Gunner 2 обрабатывает заготовку с использованием ПО и может 

3 октября 2017, 05:26
Под Самарой нашли склад оружия с противотанковыми гранатометами

Под Самарой нашли склад оружия с противотанковыми гранатометами

Под Самарой, на территории Волжского района, обнаружен склад оружия. Изъяты три противотанковых гранатомета «РПГ – 18», огнемет «шмель», два автомата АК-74, винтовка, гранаты, 4 килограмма пластида, компоненты для самодельных взрывных устройств и не менее 1000 патронов, указано в сообщении СУ 
27 сентября 2017, 01:12
На линии огня: России заказали 100 тысяч автоматов

На линии огня: России заказали 100 тысяч автоматов

В 2017 году «Рособоронэкспорт» заключил 7 контрактов на поставку свыше 100 тысяч автоматов Калашникова различных модификаций в разные страны. Об этом поведал журналистам руководитель компании Александр Михеев.
Интерес к российскому оружию проявили государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской 

19 сентября 2017, 03:37
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