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Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре
В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки …
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19 июля 2018, 10:34
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Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев
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22 июня 2018, 10:51
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К 20 июля может заработать новое колесо обозрения в Самаре
Самарцы смогут покататься на новом колесе обозрения в парке Гагарина уже 20 июля. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на собственные источники.
Сейчас идет процесс заключения договора с подрядчиком на установку аттракциона. После того, как будут улажены формальности, …
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15 июня 2018, 02:54
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Стал известен подрядчик, который установит новое колесо обозрения в Самаре
В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.
За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов …
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11 июня 2018, 09:41
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Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне
Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой …
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16 мая 2018, 03:24