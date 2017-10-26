180 проектов из Самарской области поборются за президентские гранты во втором конкурсе. Общая запрашиваемая сумма составляет почти 334,3 миллиона рублей, сообщает Фонд президентских грантов. На самую большую сумму претендует проект «Парад Памяти, посвященный военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года» - 14 миллионов рублей. Общий грантовый фонд – 4 500 000 000 рублей. Оценивать проекты будут 784 эксперта. Итоги объявят 24 ноября.
Напомним, обязанности на проведение конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций и предоставление грантов были возложены Владимиром Путиным на Фонд президентских грантов в апреле 2017 года. По итогам первого конкурса 31 июля 2017 года на реализацию 970 проектов решили выделить гранты на общую сумму 2,25 миллиарда рублей.
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