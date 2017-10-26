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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга

В Самарской области на 10 дней собрались ведущие молодые ученые, общественные деятели, специалисты из разных сфер науки и культуры – всего 2000 участников. Форум iВолга-2017 на фестивальной поляне у Мастрюковских озер проводится в пятый раз. В этом году конкурс для 

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Гранты форума «iВолга» выросли на 5 млн рублей

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5 мая 2017, 03:22
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