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С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей
Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже …
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20 октября 2018, 09:15
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей
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19 октября 2018, 11:15
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"
Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню лучших управленцев страны, став победителем первого всероссийского конкурса "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил первый зам руководителя …
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12 февраля 2018, 11:15