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Материалы по теме:

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

С комбината «Родник» требуют 7,5 млрд рублей

Продолжает разгораться конфликт вокруг самарского комбината «Родник». Федеральный холдинг «Кристалл-Лефортово» обратился в Арбитражный суд Курской области с иском к заводу на 7,5 млрд рублей. По версии заявителя, именно такая сумма «набежала» за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Это уже 
20 октября 2018, 09:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Кобенко стал одним из победителей конкурса "Лидеры России"

Врио вице-губернатора Самарской области, врио министра экономического развития Александр Кобенко вошел в сотню  лучших управленцев страны, став победителем  первого всероссийского конкурса  "Лидеры России", который на минувшей неделе проходил в Сочи. Награждение состоялось в воскресенье. Победителей лично поздравил   первый зам руководителя 

12 февраля 2018, 11:15
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