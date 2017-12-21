Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.
«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, который окружает празднично-оформленное пространство, прилегающее к улице Чапаевской и скверу Памяти Парада 7 ноября 1941 года. Здесь юных гостей будут встречать сказочные персонажи», - сообщает мэрия Самары.
Около дома Деда Мороза соорудят сцену для концертов и представлений. Самарцы смогут сделать совместное фото с Дедушкой и Снегурочкой. Во время праздничных каникул в гости к самарскому волшебнику приедут коллеги – татарский Кыш Бабай, чувашский Хёл Мучи, мордовский Якшамо Атя, якутский Чысхаан и финский Йоуллупукки. По данным чиновников, в прошлом году дом Деда Мороза в Самаре посетили больше пятнадцати тысяч горожан и туристов.
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