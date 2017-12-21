В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»



«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.



«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. … Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все.