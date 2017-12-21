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Материалы по теме:

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

В новогодние праздники телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.

Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 

22 декабря 2017, 02:55
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые 

18 декабря 2017, 12:06
В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы 

13 декабря 2017, 07:04
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

12 декабря 2017, 10:14
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Её высота – более 20 метров, вес - больше 3,5 тонны. По данным чиновников, гирлянда, которой украшают новогоднее дерево, экономична по энергопотреблению, а значит, не создаст значительной нагрузки на сети 
6 декабря 2017, 11:43
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