По данным английской компании Nielsen, продажи бумажных книг в последнее время выросли, а электронных, напротив, уменьшились. Аналитики подсчитали, что даже молодые люди отдают предпочтение бумажным изданиям, а не электронным версиям.

По статистике, в Великобритании в прошлом году продали на 2% …