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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
 
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с 
3 мая 2018, 11:04
Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны

Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
23 апреля 2018, 07:58
Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.

«Символика представляет собой стилизованное изображение 

19 апреля 2018, 10:00
Standart and Poors обновило прогноз кредитного рейтинга Самарской области

Standart and Poors обновило прогноз кредитного рейтинга Самарской области

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области - со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне «ВВ». Самарская область сейчас в числе лидеров по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых 
16 апреля 2018, 04:07
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

Самарская область ради экономии сдаст часть  дорог общего пользования в управление федералам. Речь идет о трассах, которые являются продолжением федеральных магистралей. Это 61 км обводной дороги Самары от трассы М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград», а также 34 км обводной автодороги 

16 апреля 2018, 11:08
Названо место Самары в рейтинге зарплат

Названо место Самары в рейтинге зарплат

В Самаре попала в рейтинг по уровню зарплат. Исследование подготовили аналитики из «Авито». Самый высокий средний оклад по-прежнему предлагают в Москве - почти 51 тысячу рублей в месяц. Средняя самарская зарплата в 1-м квартале 2018 года составляла 31 тысячу 600 

14 апреля 2018, 08:53
Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафик­сирован 

16 марта 2018, 05:02
Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской 

7 марта 2018, 08:44
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

По данным английской компании Nielsen, продажи бумажных книг в последнее время выросли, а электронных, напротив, уменьшились. Аналитики подсчитали, что даже молодые люди отдают предпочтение бумажным изданиям, а не электронным версиям.
По статистике, в Великобритании в прошлом году продали на 2% 

16 марта 2017, 03:21
Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети

Издательство «Эксмо» опубликовало на своем сайте первые страницы нового романа самарца Андрея Олеха. Книга называется «Улица Свободы. Приключения советских фураг». События разворачиваются в Куйбышеве на Безымянке в 1975 году. Двое фураг крадут слитки платины с оборонного завода.

«В новой 
9 марта 2017, 11:25
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
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