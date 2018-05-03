Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди поэтов были выявлены абсолютные народные любимцы. Так, 27 процентов опрошенных назвали Есенина, а 20 - Пушкина. На третьем месте оказался Лермонтов, за ним идет Маяковский. Среди писателей лидируют сразу пять авторов: Булгаков, Достоевский, Толстой, Толкин и Пикуль. У каждого из них по 4 процента поклонников. Самыми популярными жанрами стали исторические и приключенческие романы, второе место заняла деловая и образовательная литература, на третьем - детективы и триллеры. Реже всего читают детскую литературу.
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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с …
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3 мая 2018, 11:04
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Названа десятка самых популярных для отдыха на майских праздниках регионов страны
Специалисты сервиса tvil.ru определили десятку самых популярных регионов, в которых россияне решили отдохнуть на майских праздниках. Неофициальный рейтинг составлялся на основе данных по бронированию жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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23 апреля 2018, 07:58
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Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области
В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.
«Символика представляет собой стилизованное изображение …
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19 апреля 2018, 10:00
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Standart and Poors обновило прогноз кредитного рейтинга Самарской области
Международное рейтинговое агентство Standard&Poors улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области - со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне «ВВ». Самарская область сейчас в числе лидеров по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых …
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16 апреля 2018, 04:07
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95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область
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16 апреля 2018, 11:08
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Названо место Самары в рейтинге зарплат
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14 апреля 2018, 08:53
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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов
Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской …
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7 марта 2018, 08:44
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Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
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15 ноября 2017, 05:10
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Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных
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16 марта 2017, 03:21
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Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети
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9 марта 2017, 11:25
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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного …
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26 января 2017, 07:17