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Материалы по теме:

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов 
4 мая 2018, 12:00
Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в среду, 2 мая, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха, зафиксированный 48 лет назад. 2 мая 1970 году в Тольятти была жара – 28,4 градуса по Цельсию. Новый рекорд жары для этого дня в Автограде  в 
3 мая 2018, 11:25
Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
 
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с 
3 мая 2018, 11:04
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время  возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке 
10 апреля 2018, 01:37
Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим 
1 марта 2018, 09:50
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