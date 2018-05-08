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Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
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7 мая 2018, 02:20
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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области
В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов …
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4 мая 2018, 12:00
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Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области
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3 мая 2018, 11:25
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Самарская область попадет в зону влияния холодного атмосферного фронта
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. В регионе установилась по-летнему теплая погода. Но погода будет меняться. В пятницу, 4 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза.
«Над Средним Поволжьем будет происходить быстрое перемещение фронтальных разделов циклонов, чередующихся с …
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3 мая 2018, 11:04
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой
В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке …
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10 апреля 2018, 01:37
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области
Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим …
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1 марта 2018, 09:50