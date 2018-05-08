Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха … В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС . Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура