В блогах: о маскировке мачт сотовой связи в Самаре … Блогер Дмитрий Ширяев предложил внедрить в Самаре идею замаскированных мачт сотовой связи. "За границей операторы часто прибегают к "маскировке" своих объектов под деревья, флагштоки и другие сооружения: они якобы хорошо вписываются в окружающую среду и не вызывают раздражения у