Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы с осуществлением звонков, некоторые вообще не могут никуда дозвониться. Интернет при этом работает.
"Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона - 40%.
Технические специалисты "МегаФона" проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы.
Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили представители компании в Telegramm.
Напомним, 19 мая у «Мегафона» произошел крупнейший сбой за всю историю оператора. Связь отсутствовала несколько часов. В качестве компенсации руководство компании предложило клиентам дополнительные минуты связи, до двух гигабайтов мобильного интернета или бесплатный просмотр фильма.
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В Самаре абоненты Мегафона получат компенсацию за сорванную связь
Об этом в официальном аккаунте сотового оператора сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков.
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