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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
12 марта 2019, 12:38
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Большинство жителей России в два раза переплачивают за некоторые коммунальные услуги, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов. В частности, в двух соседних деревнях тарифы на воду могут разниться в 
11 марта 2019, 09:08
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав

Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» 
7 марта 2019, 08:42
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
Самарский университет получит 122 млн рублей

Самарский университет получит 122 млн рублей

Правительство России распределило между двадцатью одним вузом страны субсидии на 10 млрд рублей, из них 122 млн получит входящий в Союзмаш России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. Средства направляются на повышение конкурентоспособности 
13 февраля 2019, 08:09
В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля

Стало известно, что карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлится до 13 февраля включительно.

Планируется, что школьники снова отправятся на учебу в четверг, 14 февраля, отметили в департаменте образования Самары. Напомним, что карантин был объявлен из-за роста заболеваемости 
7 февраля 2019, 05:24
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»

Россия занимает первое место в мире по количеству времени, которое дети тратят на домашние задания: более 10 часов в неделю. Для сравнения: в странах, идущих в рейтинге на 2-3-м местах, дети учат уроки около 6 часов, следует из отчета международных 
6 декабря 2018, 08:06
В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов

В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на 
29 ноября 2018, 08:05
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