В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках.

- Дорогие власти, … - Дорогие власти,