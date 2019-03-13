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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
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12 марта 2019, 12:38
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
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12 марта 2019, 11:37
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Самарец погасил долг по алиментам, чуть не лишившись водительских прав
Житель областной столицы погасил задолженность по алиментам после того, как в дело вмешались судебные приставы. Исполнительное производство завели в отделе Промышленного района. Долгое время местный житель не перечислял алименты своему ребенку, и его долг составил 260 тысяч рублей. Приставы «навестили» …
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7 марта 2019, 08:42
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
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19 февраля 2019, 07:22
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Самарский университет получит 122 млн рублей
Правительство России распределило между двадцатью одним вузом страны субсидии на 10 млрд рублей, из них 122 млн получит входящий в Союзмаш России Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Об этом сообщает официальный сайт кабмина. Средства направляются на повышение конкурентоспособности …
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13 февраля 2019, 08:09
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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля
Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ …
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12 февраля 2019, 05:22
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В Самарской области карантин в школах продлится до 13 февраля
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7 февраля 2019, 05:24
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Россия - рекордсмен по количеству времени на «домашку»
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6 декабря 2018, 08:06
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В Самаре прошел финал конкурса школьных дебатов
В стенах Думы городского округа Самара прошел финал юбилейного, десятого конкурса школьных дебатов. Участниками интеллектуальных состязаний стали 200 старшеклассников, собранных в более, чем шесть десятков команд. По результатам проведения трех этапов в финал вышли четыре лучшие, которые и претендовали на …
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29 ноября 2018, 08:05
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