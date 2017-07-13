Почти отрезанные от мира. Новый благоустроенный микрорайон «Кошелев-парк» для сотен жителей, которые уже переехали туда, оказался золотой клеткой. Открытия полностью построенного детского сада семьи с детьми ждут уже больше года, а выбраться из микрорайона в город и даже в соседние Крутые Ключи - непростая задача. В проблеме разбирались корреспонденты ТРК «ТЕРРА».
В новый уютный и благоустроенный микрорайон Павел Солнцев с семьей с двумя детьми переехал весной прошлого года. Буквально через несколько месяцев после заселения ждал открытия большого детского сада. Ждет и по сей день.
Павел Солнцев, житель «Кошелев-парка»:
- Мы уже не верим, больше года этот садик стоит построенный и не работающий, и нам не понятно, с кого спрашивать, мы уже второе коллективное обращение направили. Здесь очень много детей, все этот садик ждут и не могут дождаться официального ответа, когда наконец дети пойдут.
В такой же ситуации еще десятки, а то и сотни людей.
Главный вопрос, который интересует местных жителей, почему достроенное здание не открывает свои двери для малышей? Между тем детский сад, рассчитанный на 350 мест, был официально сдан в эксплуатацию 30 июня 2017 года. В его возведение вложили более 250 млн рублей. Как уверяют застройщики, отставания от графика, установленного изначально, нет. Сейчас ведется доукомплектование инвентарем.
Владимир Кошелев, председатель совета директоров корпорации «КОШЕЛЕВ»:
- Сейчас деньги на это все уже выделены областные. Сейчас министерство образования проводит по этому поводу конкурс. В ближайшее время вся эта история завершится, и в сентябре детский сад откроется. Осталось решить незначительные вещи: игрушки должны быть, постельное белье должно быть, посудные принадлежности тоже должны быть.
Пока для нового детсада закупают ложки, некоторые местные жители готовы идти на компромисс - водить детей в соседние Крутые Ключи. Но и тут сталкиваются с проблемой. Транспортного сообщения между микрорайонами пока нет.
Мария Назарова, житель «Кошелев-парка»:
- Мы не можем до туда добраться, до нашего садика в Крутых Ключах, потому что нет транспорта. И получается, что фактически вся моя зарплата (как бюджетника небольшая) уходит на такси.
Поездка в один конец обходится не меньше чем в 150 рублей, хотя расстояние небольшое. Таксисты устанавливают расценки, как при поездке между разными населенными пунктами, ведь Крутые Ключи относятся к Самаре, а «Кошелев-парк» - уже к Волжскому району области. Решение этого вопроса в зоне ответственности администрации муниципалитета и областных властей.
Татьяна Дорогова, руководитель МБУ «ЖКХ» Волжского района Самарской области:
- Объект пока находится в стадии строительства, после того как участок дороги между «Кошелев-парком» и Крутыми Ключами будет введен в эксплуатацию, только после этого по этому участку дороги можно будет запустить общественный транспорт. На сегодня легковой и индивидуальный транспорт ездит без проблем. По состоянию на сегодняшнюю дату документы находятся на рассмотрении в министерстве на получение этого разрешения.
По предварительным данным, до «Кошелев-парка» продолжит ходить 480-й маршрут со стороны Петра-Дубравы, 123-й и вовсе продлят до «Икеи». Этот вопрос должен решиться в течение нескольких недель. Пустят ли какой-то дополнительный транспорт со стороны Крутых Ключей, пока неизвестно.