Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.

Эта статья расходов вырастет почти в три раза. …