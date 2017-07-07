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Когда к инвалидности ведет психиатрия
Блогер Игорь Кондратьев показал, как работает бюро психиатрического профиля медико-социальной экспертизы на улице Молодогвардейской. "Здесь отдельный вход и безбарьерная среда, даже окна помечены специальными знаками. У некоторых людей, имеющих проблемы с психикой, достаточно непростые отношения с визуальным определением неких …
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6 июля 2017, 06:14
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В блогах: Самарский метрополитен приравняют к аттракционам
Оригинальную фейковую новость опубликовал паблик "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, самарский метрополитен приравняют к аттракционам. Подземку, состоящую из 10 станций, со следующего года переведут в разряд развлекательных муниципальных программ. Метрополитен будет подчиняться не департаменту транспорта, а мифическому департаменту каруселей …
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6 июля 2017, 06:12
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
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4 июля 2017, 09:00
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В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже
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4 июля 2017, 08:00
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Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей
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18 апреля 2017, 05:56
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В Самаре определили места для купания летом 2017 года
Самарские чиновники начали готовиться к лету. На обустройство и содержание городских пляжей они готовы потратить 30 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Согласно техзаданию, всего будет оборудовано 8 официальных пляжей. Подрядчику предстоит убрать прибрежную полосу от мусора, обследовать …
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6 марта 2017, 04:18
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В блогах: летние школьные лагеря вышли на улицы Самары
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что "летние школьные лагеря вышли на улицы Самары". "В них сейчас собираются ребята с 1 по 4 класс. Дети вместе играют, их водят в библиотеки и разные дома культуры. Недавно мой дядя обзвонил всю родню …
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9 июня 2016, 06:02
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Лето 2015 года в Северном полушарии стало самым жарким за 125 лет
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3 сентября 2015, 05:46