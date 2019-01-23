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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»

В начале февраля в губернской столице пройдет пятый самарский лыжный марафон «Сокольи горы». Автомобилистам нужно быть особенно внимательными 2 февраля — в этот день с 07:00 до 16:30 по трассе на кладбище «Лесное», на отрезке от лыжной базы «Учебно-спортивный центр 
23 января 2019, 03:09
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00

Стало известно, когда появятся отопление и горячая вода в домах, попавших в зону отключения из-за крупной аварии на теплотрассе на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, завершить работы в полном объеме и пустить 
23 января 2019, 01:27
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали

В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.

- Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вопрос лечения на контроле руководства ведомства, - 
23 января 2019, 09:16
В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение

В домах Советского района областной столицы похолодало: там ограничили теплоснабжение из-за утечки на сетях. Коммунальная авария затронула 7 многоквартирных домов: № 4, 4А, 6, 8, 8А по улице Загорской и два здания № 101 и 103 по улице Энтузиастов.
«По информации 
22 января 2019, 02:36
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение

Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос 
17 января 2019, 10:22
Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

В среду, 16 января, рабочая комиссия правительства региона побывала на ООО «Тольяттинский кирпич». У предприятия возникли долги по зарплате перед сотрудниками. Выяснилось, что более двух месяцев работники получали свои деньги не в полном объеме, а периодически — по 3-5 тысяч 
16 января 2019, 07:34
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