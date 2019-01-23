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В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры
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23 января 2019, 05:23
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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В Самаре перекроют дорогу на кладбище «Лесное»
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23 января 2019, 03:09
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В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру
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23 января 2019, 02:22
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Отопление обещают вернуть в дома трех районов Самары к 17:00
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23 января 2019, 01:27
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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В Самаре госпитализировали 6 человек из-за прорыва тепломагистрали
В ожоговый центр больницы имени Пирогова госпитализированы шесть пострадавших из-за прорыва тепломагистрали на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. В числе пациентов пять взрослых и один ребенок.
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23 января 2019, 09:16
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В 7 домах в Советском районе ограничили теплоснабжение
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22 января 2019, 02:36
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В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
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21 января 2019, 08:52
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Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет
Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. …
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17 января 2019, 07:14
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Власти Самары просят 1 млрд на очистное сооружение
Власти Самары попросили из вышестоящих бюджетов более 1 миллиарда рублей на строительство очистного сооружения "Чкаловское". В настоящее время сброс стоков в Волгу осуществляется без очистки, что уже привело к возбуждению двух исполнительных производств в адрес муниципального предприятия "Инженерные системы". Вопрос …
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17 января 2019, 10:22
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Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца
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16 января 2019, 07:34
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