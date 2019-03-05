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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной

Коммунальщики устраняют аварию на улице Аэродромной — там прорвало водопроводную трубу неподалеку от торгового центра «Аврора-молл». Как сообщили в «РКС-Самара», скрытую утечку нашли в воскресенье, 3 марта, около дома № 36 по улице Аэродромной. Сначала вода не выходила на поверхность 
5 марта 2019, 11:20
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. 
5 марта 2019, 10:33
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку

Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.

"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут 
28 августа 2018, 08:39
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.

Развитие 

26 марта 2018, 05:27
В блогах: гулаговский оазис

В блогах: гулаговский оазис

Блогер Владимир Нехорошев поведал про загодочный гулаговский оазис на самарской Безымянке.

"По крупицам приходится добывать информацию о быте безымянских аборигенов времен Великой войны – в разговорах с ветеранами постоянно всплывают какие-то непонятные нам, нынешним, номерные кварталы, «плешки» и 
7 февраля 2018, 08:06
Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи

Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи

Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.

Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались 

11 января 2018, 09:53
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.

«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.

«Светофор не 

19 апреля 2017, 09:23
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица

Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.

«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом 
7 января 2017, 03:31
113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

Международный союз теоретической и прикладной химии добавил в таблицу Менделеева новый 113-й элемент «нихоний» (Nh), названный в честь Японии, где он был впервые синтезирован в 2004-м году. В работе по его созданию принимал участие коллектив ученых под руководством профессора Косуке Морита. 

30 ноября 2016, 02:29
Создателями 113-го элемента стали японцы, а не русские

Создателями 113-го элемента стали японцы, а не русские

Японские исследователи из института RIKEN признаны создателями 113-го элемента таблицы Менделеева. Об этом объявило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Ученые из страны Восходящего Солнца впервые открыли новый элемент таблицы Менделеева. Теперь они обладают исключительным правом присвоить 
1 января 2016, 02:51
Ученые из Новосибирска открыли новый класс химических соединений

Ученые из Новосибирска открыли новый класс химических соединений

Российские ученые открыли новое химическое соединение, способное бороться с вирусами и бактериями, ранее сложно поддающимися лечению. Речь идет о так называемых фосфорилгуанидинах, не встречающихся в природе, по своим свойствам похожих на нуклеиновые кислоты. В научной статье, опубликованной в одном из сибирских изданий, 

19 января 2015, 05:15
Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»

На стадионе «Локомотив» в Самаре традиционно откроется ледовый каток. Стало известно, когда можно будет опробовать лед. В этом году каток откроется 12 декабря, цены остались без изменений с прошлого сезона, сообщает samru.ru.
Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», в областном 
3 декабря 2014, 01:44
В Самаре зимой откроют 106 катков

В Самаре зимой откроют 106 катков

В администрации областного центра обсудили работу катков этой зимой. Всего в Самаре зальют 106 ледовых площадок. 48 - во дворах, 39 - около городских школ, 10 катков – в общественных зонах и 9 – на частных и ведомственных участках, рассказал 
2 декабря 2014, 09:47
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