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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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Жильцы сутки сидят без воды: в Самаре устраняют утечку на Аэродромной
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5 марта 2019, 11:20
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. …
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5 марта 2019, 10:33
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»
Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.
«Несметное» количество патрульных авто и …
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9 февраля 2019, 04:08
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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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В блогах: волной от 9-го ГПЗ накроет Безымянку
Блогер Игорь Кондратьев заявил, что волной от закрытия 9-го ГПЗ накроет Безымянку.
"Сейчас сотрудники Самарского подшипникового завода только с грустной иронией улыбаются, когда их спрашивают о последствиях закрытия завода, - пишет автор. - Они знают, что последствия будут …
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28 августа 2018, 08:39
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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
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19 апреля 2018, 04:56
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35
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Инвестора для развития Безымянки ищут в Самаре
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется развитием застроенной территории в Промышленном районе – на Безымянке, в границах улиц Вольской, Краснодонской и переулка Юрия Павлова. Сейчас там в основном двухэтажные жилые дома барачного типа, построенные в послевоенные годы.
Развитие …
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26 марта 2018, 05:27
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В блогах: гулаговский оазис
Блогер Владимир Нехорошев поведал про загодочный гулаговский оазис на самарской Безымянке.
"По крупицам приходится добывать информацию о быте безымянских аборигенов времен Великой войны – в разговорах с ветеранами постоянно всплывают какие-то непонятные нам, нынешним, номерные кварталы, «плешки» и …
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7 февраля 2018, 08:06
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53
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Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало
Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.
«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.
«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.
«Светофор не …
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19 апреля 2017, 09:23
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Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки
По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После …
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10 февраля 2017, 03:04
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По сугробам на площади Кирова прогуливалась дикая хищная птица
Жители Самары стали свидетелями необычного явления. На площади Кирова по сугробам гуляла крупная птица, пишет 63.ru Горожане разошлись во мнениях, к какому именно семейству принадлежит крылатый хищник – к соколиным или ястребиным.
«Это сокол-сапсан. Такой же в прошлом …
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7 января 2017, 03:31
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113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний
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30 ноября 2016, 02:29
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Создателями 113-го элемента стали японцы, а не русские
Японские исследователи из института RIKEN признаны создателями 113-го элемента таблицы Менделеева. Об этом объявило Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
Ученые из страны Восходящего Солнца впервые открыли новый элемент таблицы Менделеева. Теперь они обладают исключительным правом присвоить …
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1 января 2016, 02:51
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Ученые из Новосибирска открыли новый класс химических соединений
Российские ученые открыли новое химическое соединение, способное бороться с вирусами и бактериями, ранее сложно поддающимися лечению. Речь идет о так называемых фосфорилгуанидинах, не встречающихся в природе, по своим свойствам похожих на нуклеиновые кислоты. В научной статье, опубликованной в одном из сибирских изданий, …
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19 января 2015, 05:15
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Стала известна дата открытия катка на стадионе «Локомотив»
На стадионе «Локомотив» в Самаре традиционно откроется ледовый каток. Стало известно, когда можно будет опробовать лед. В этом году каток откроется 12 декабря, цены остались без изменений с прошлого сезона, сообщает samru.ru.
Как ранее уже сообщала «ТЕРРА», в областном …
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3 декабря 2014, 01:44
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В Самаре зимой откроют 106 катков
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2 декабря 2014, 09:47
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