В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги по инфекционной заболеваемости в Самарской области за первую половину 2017 года. Жители региона, вернувшиеся из-за границы, привезли домой ряд экзотических вирусных заболеваний. В числе редких болезней - лихорадки Зика, Денге, Ку-лихорадка, малярия и лихорадка Западного Нила.
От малярии умер один самарец, пребывавший в Индии. Лихорадкой Зика заразился тольяттинец, съездивший в Колумбию. Ку-лихарадку выявили у четверых рыбаков, вернувшихся из Казахстана. Лихорадкой Денге заболели жители Самары и Тольятти, отдыхавшие в Таиланде. Один житель Самарской области в Непале заболел лихорадкой Западного Нила, рассказали в управлении Роспотребнадзора Самарской области.
В целом уровень инфекционной заболеваемости в регионе снизился почти на 2%. Эпидемиологическая ситуация в Самарской области оценивалась как обычная, сообщили специалисты.
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