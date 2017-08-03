Названы самарские пляжи, где лучше не купаться Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской …