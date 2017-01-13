«Яндекс» опубликовал рейтинг слов, которые чаще всего встречались в запросах самарцев со словами «что это», «что такое», «что значит» в 2016 году. Чаще всего самарские юзеры искали в яндексе значение слова «Лабутены». Специалисты интернет-поисковика полагают, что популярность это благодаря популярной песне «Экспонат» группы «Ленинград», который в народе называют «На лабутенах».
Отметим, годом ранее самым популярным запросом стал запрос «Что такое любовь», который в 2016-м оказался лишь на третьем месте.
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