Самарцы искали в Интернете Хеллоуин и вирус ящура За прошедшую неделю жители Самары больше всего интересовались Хеллоуином и вирусом ящура в молочной продукции. Об этом говорится в опубликованном Яндексом обзоре поисковых запросов пользователей региона. Также была востребована информация про день автомобилиста и то, какие будут "штрафы за летнюю …