Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за собой" и демонтировать ненужное оборудование. Пожилые пешеходы и дети идут к кнопке, читают таблички и не понимают, куда нажимать и что делать», - пишет в "Твиттере" самарец Алексей Игоревич.
Предложение поддержали и в организации «Дорсигнал», которая отвечает за работу светофоров. К ее сотрулникам поступают жалобы на то, что кнопки сбивают режим устройств и это создает лишнюю путаницу в организации движения.
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