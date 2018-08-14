Жители Самары просят вернуть остановку «Ипподром» на проспекте Кирова напротив продуктового гипермаркета. Соответствующее обращение к властям отправлено через "Твиттер". Остановка была демонтирована во время реконструкции Московского шоссе.
«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и не только я страдаю. С этой остановки многие пенсионеры не могут уехать, есть родители, которые водят детей в детсад и частную поликлинику «Здоровые дети», - пишет одна из жительниц города.
В Дептрансе на это ответили, что размещение остановочного пункта предусмотрено в соответствующей схеме. Смонтировать его должны специалисты Департамента городского хозяйства.
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