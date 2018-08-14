Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами …