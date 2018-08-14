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Материалы по теме:

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской области подвели 

14 августа 2018, 05:57
3-летнего ребенка убило током в Самарской области

3-летнего ребенка убило током в Самарской области

13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета.  В настоящее время 

14 августа 2018, 03:39
Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет в обновленном формате в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре все-таки состоится. В этом году он пройдет в обновленном формате в Струковском саду с 22 по 26 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году гостей праздника ждут 5 вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами 

14 августа 2018, 02:21
Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

На днях на просторах сети появилась информация о грядущей отмене еще двух автобусных маршрутов в Самаре. Из-за этого не на шутку обеспокоились жители Красноглинского района, ведь речь шла о маршрутках № 210 и 1к. Спустя некоторое время по этому поводу 

14 августа 2018, 01:25
В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.

В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

14 августа 2018, 10:07
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

Автомобилистов предупреждают об очередных перекрытиях на трассе М-5. На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы. В связи с этим принято решение ввести там реверсивное движение, сообщает  ФКУ «Поволжуправтодор».

Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

10 августа 2018, 05:09
В Самаре ограничили движение автобусов в районе

В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"

 В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении 

10 августа 2018, 03:21
Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти пьяный водитель сбил двух женщин на автобусной остановке

В Тольятти водитель на «Гранте» сбил двух женщин на автобусной остановке. ДТП произошло рано утром в понедельник, 15 января, на улице Мичурина. «Лада Гранта», за рулем которой находился 22-летний мужчина, ехала в сторону улицы Ленина. По данным полицейских, около 48-го 
15 января 2018, 01:32
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

Фото в соцсети: на 18-летнюю девушку упала крыша остановки

О происшествии на самарской остановке «Постников овраг» в соцсетях сообщил очевидец. На человека рухнул навес. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Автор сообщения опубликовал фото с места происшествия.  

«Пострадала молодая девушка 18 лет. С травмами головы и ноги 
29 марта 2017, 05:26
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