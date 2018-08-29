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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалиста пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»

В среду, 29 августа, в Самаре так и не открылся торговый центр «Парк Хаус». Сотрудники магазинов, расположенных в молле, не смогли попасть на работу, а на дверях здания красовалось объявление, что оно закрыто по «техническим причинам».
 
- Лихие девяностые возвращаются. 
29 августа 2018, 01:58
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к

На днях на просторах сети появилась информация о грядущей отмене еще двух автобусных маршрутов в Самаре. Из-за этого не на шутку обеспокоились жители Красноглинского района, ведь речь шла о маршрутках № 210 и 1к. Спустя некоторое время по этому поводу 

14 августа 2018, 01:25
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре ограничили движение автобусов в районе

В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"

 В Самаре на неделю ограничат движение в районе торгового центра «МЕГА», сообщает мэрия. Автобусы 67-го, 96-го, 205-го, 268-го и 295-го маршрутов не будут там останавливаться. В частности, с 10 по 13 августа будет закрыт остановочный пункт «Леруа Мерлен» в направлении 

10 августа 2018, 03:21
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