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В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова
Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалиста пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной …
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29 августа 2018, 03:16
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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«По техническим причинам»: в Самаре закрыли «Парк Хаус»
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29 августа 2018, 01:58
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Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов
В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись …
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29 августа 2018, 12:48
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На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты
В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.
Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в …
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28 августа 2018, 11:15
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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
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27 августа 2018, 03:45
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По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей
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21 августа 2018, 02:28
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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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Дептранс Самары рассказал о судьбе автобусных маршрутов 210 и 1к
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14 августа 2018, 01:25
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре ограничили движение автобусов в районе "МЕГИ"
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10 августа 2018, 03:21