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Материалы по теме:

В Самаре пройдет закрытие велосезона

В Самаре пройдет закрытие велосезона

23 сентября в городе пройдет официальное закрытие летнего велосезона. Организатором мероприятия, по традиции, выступил клуб «ВелоСамара».

Стартовой точкой заезда станет площадь Славы. Сбор участников намечен на 9:00. После построения и инструктажа колонна выдвинется в путь. Маршрут пройдет через основные улицы Самары. 

21 сентября 2018, 10:34
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше

С понедельника, 24 сентября, автобусы, следующие по маршруту № 47, будут выезжать раньше. Для удобства сотрудников предприятий, расположенных в Кировском и Промышленном районах, будет организовано по одному пробному утреннему рейсу по маршруту № 47 между Юнгородком и Хлебной площадью. Автобус 
21 сентября 2018, 05:03
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело

В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист 
21 сентября 2018, 03:30
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре

В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации 
21 сентября 2018, 02:43
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Завтра Самарская область простится с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Гражданская панихида пройдет в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии в 10:30. Похоронят политика на Рубежном кладбище.

Виктор Федорович скончался на 71-м году жизни в ночь на четверг 
21 сентября 2018, 08:21
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный  губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке 
17 сентября 2018, 07:57
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
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