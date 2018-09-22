|
В Самаре пройдет закрытие велосезона
23 сентября в городе пройдет официальное закрытие летнего велосезона. Организатором мероприятия, по традиции, выступил клуб «ВелоСамара».
Стартовой точкой заезда станет площадь Славы. Сбор участников намечен на 9:00. После построения и инструктажа колонна выдвинется в путь. Маршрут пройдет через основные улицы Самары. …
|
21 сентября 2018, 10:34
|
В Самаре автобусы № 47 будут выезжать на маршрут раньше
|
21 сентября 2018, 05:03
|
На самарца, купившего больничный в интернете, завели дело
В отношении жителя областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сотрудник одного из ООО предъявил на работе больничный лист, купленный в интернете. То, что документ фальшивка, выяснилось во время прокурорской проверки. Оказалось, что мужчина приобрел лист …
|
21 сентября 2018, 03:30
|
В Самаре встали троллейбусы на Стара-Загоре
В пятницу, 21 сентября, в областной столице остановилось движение троллейбусов на отрезке улицы Стара-Загора от Воронежской до проспекта Кирова. Оказалось, что грузовик оборвал электрический провод на этом участке и произошло короткое замыкание. Троллейбусы перестали перевозить пассажиров, движение остановилось. По информации …
|
21 сентября 2018, 02:43
|
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым
|
21 сентября 2018, 08:21
|
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова.
|
20 сентября 2018, 10:39
|
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу
|
20 сентября 2018, 09:41
|
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
|
20 сентября 2018, 08:53
|
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
|
17 сентября 2018, 10:06
|
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин
В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке …
|
17 сентября 2018, 07:57
|
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
|
27 марта 2018, 06:23