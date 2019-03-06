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«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11
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6 марта 2019, 01:56
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«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны
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6 марта 2019, 01:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
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6 марта 2019, 09:45
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В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня
В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что …
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5 марта 2019, 03:56
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Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей
Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 …
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5 марта 2019, 01:11
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов
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4 марта 2019, 05:31
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей
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4 марта 2019, 08:52
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Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима
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26 февраля 2019, 08:31
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки
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14 января 2019, 07:27
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына
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8 октября 2018, 12:49
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