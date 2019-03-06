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«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

«После оттепели ударит мороз»: ночью в Самарской области до -11

В четверг, 7 марта, самарцев просят быть особенно осторожными - после оттепели столбик термометра сразу опустится до - 11 градусов. Как сообщили в «Приволжском УГМС», в четверг ночью в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, 
6 марта 2019, 01:56
«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

«Слишком нервничал»: у пешехода в Похвистнево изъяли полкило марихуаны

В Похвистнево у местного жителя полицейские изъяли полкило наркотика. Во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, который шел по обочине в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с силовиками нарушитель заметно нервничал, и 
6 марта 2019, 01:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что 
5 марта 2019, 03:56
Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственный комитет России хочет арестовать подрядчика стадиона «Самара Арена» за хищение 2,5 млрд рублей

Следственные органы задержали и требуют заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства футбольного стадиона «Самара Арена». Отметим, что господин Уласевич - генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», которая принимала участие в возведении самарского стадиона, рассчитанного на 45 
5 марта 2019, 01:11
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

Жителя Сызрани будут судить за убийство трех кабанов

В суд в Самарской области направили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сызрани. Его обвиняют в незаконной охоте с применением механического транспортного средства с причинением особо крупного ущерба. По версии следствия, этот мужчина в ночь с 9 на 10 января 
4 марта 2019, 05:31
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

В Сызрани студент украл из «Калины» сумку с долларами и 52 000 рублей

Перед судом в Сызрани предстал молодой человек, который обвинялся в краже. По версии следствия, студент Сызранского политехнического колледжа проник в легковушку «Лада Калина» и нашел забытую в бардачке чужую мужскую сумку. Он «захватил» ее вместе со всем содержимым — кошельком, 
4 марта 2019, 08:52
Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Самарский суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории Православного Прихода в Честь Трех Святителей на улице Стара-Загора пьяный злоумышленник разбил стекло и украл из трапезной имущество. Общий ущерб составил 63 тысячи 
26 февраля 2019, 08:31
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Поводом стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 
14 января 2019, 07:27
В Самарской области дорожает газ

В Самарской области дорожает газ

Новые тарифы на газ в Самаре в 2019 году.
 
При отсутствии прибора учета:

До 1.01.2019 г.                              С 1.01.2019 г. 
Плита + ЦО с ГВС - 94,38      
25 декабря 2018, 09:55
В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына

В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на 

8 октября 2018, 12:49
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