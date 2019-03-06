В Самарской области нашли тела женщины и ее 13-летнего сына В Самарской области следователи проводят проверку из-за гибели местной жительницы и ее несовершеннолетнего сына. Тела 41-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в пятницу, 5 октября, рано утром в квартире на улице Строителей в поселке Мирный. Состояние трупов не указывало на …