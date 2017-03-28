Как часто самарцы ругаются на работе, решили выяснить специалисты компании HeadHunter. 28 процентов опрошенных признались, что конфликты с коллегами у них происходят не чаще, чем раз в месяц. Каждый пятый участник опроса становится участником словесных разборок примерно каждую неделю. Лишь 19% респондентов никогда не конфликтовали на рабочем месте. Согласно результатам исследования, чаще всего рабочие конфликты случаются у деятелей культуры и искусства – примерно у каждого третьего. Около 90% конфликтов случается из-за рабочих вопросов; из-за бытовых - лишь у пяти процентов. При этом 16% опрошенных считают, что спорить нужно. «Это нормальная часть рабочего процесса», - считают они.
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Самарцы смогут поставить оценки местным больницам
Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты …
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28 марта 2017, 04:52
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Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018
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15 марта 2017, 11:54
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В России проведут трудовую перепись
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3 марта 2017, 01:50
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В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста
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22 февраля 2017, 12:42
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Ученые составили список запретных тем на работе
Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.
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20 февраля 2017, 10:14
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Жители Самарской области стали активнее искать работу
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16 февраля 2017, 04:41
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В блогах: про встречи самарских выпускников
Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее …
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7 февраля 2017, 04:56
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9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста
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7 февраля 2017, 04:17
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Исследование: Семейные ссоры грозят ожирением
Специалисты из Соединенных Штатов в результате серии исследований сделали умозаключение, что семейные неурядицы в конечном итоге могут привести к ожирению участников конфликтов. В экспериментах приняли участие супружеские пары разных возрастных групп. Всех испытуемых обязали найти повод для ссоры и поскандалить …
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14 декабря 2015, 10:05