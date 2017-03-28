Ученые составили список запретных тем на работе Ученые составили список тем, нежелательных для общения на работе. В исследовании были задействованы порядка миллиона сотрудников разного профессионального уровня. Как утверждается, каждый из этих пунктов может не лучшим образом отразиться на карьерном росте.

В частности, говорят специалисты, личная жизнь не …