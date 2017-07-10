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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения

Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения

Сегодня, 8 июля, около 11 часов утра самарский остров Проран снова остался без электроснабжения. Как пишет портал proran.ru, на Поджабном случилась серьезная авария на ЛЭП: на "воздушном" переходе через Воложку порвало один из 400-метровых проводов. По поступившей информации, случившееся 
8 июля 2017, 02:19
Фонд капремонта остался без кредита

Фонд капремонта остался без кредита

Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках  подготовки  Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

5 июля 2017, 04:10
Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

5 июля 2017, 03:43
Как сэкономить на коммунальных платежах?

Как сэкономить на коммунальных платежах?

С 1 июля в Самарской области подорожали коммунальные услуги. За водоснабжение теперь платить придется больше в среднем на 4,5%, за водоотведение - на 7,2%, а за тепловую энергию - на четыре с небольшим процента. Но при этом увеличение тарифов в 
3 июля 2017, 06:00
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.

Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в 

21 июня 2017, 06:35
Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Когда в Самаре стартует пляжный сезон?

Начало лета, по прогнозам синоптиков, будет не самым теплым. Средняя температура воздуха ожидается  на 1-2 градуса ниже привычной. При этом пляжный сезон чиновники планируют открыть уже 15 июня.  К этому времени должны быть получены все санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон 

30 мая 2017, 12:02
В блогах: на Проране 4 дня нет электричества

В блогах: на Проране 4 дня нет электричества

Блогер Роман Еремкин рассказал, что на Проране уже в течение 4 дней нет электричества. "На этом острове электроэнергия - единственное коммунальное благо цивилизации. От него запитываются системы пожаротушения, бытовые приборы отдыхающих и сотрудников баз отдыха. Народ все эти дни 
20 мая 2016, 07:05
Изменилось расписание речных судов Самара – Проран - Рождествено

Изменилось расписание речных судов Самара – Проран - Рождествено

Сегодня, 11 сентября, в Самаре изменилось расписание движения по Волге пассажирских речных судов до Рождествено с остановкой на пристани «Проран» (остров Поджабный). Информация опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». Первое отправление из обоих пунктов – в 
11 сентября 2015, 07:28
В блогах: «Чунга-Чанга - 2015» на Проране

В блогах: «Чунга-Чанга - 2015» на Проране

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что в прошедшую субботу на острове Проран прошло очередное празднование "Дня империи Чунга-Чанга". "Юные пассионарии империи соревновались в различных дисциплинах коллективных игр. Были и возгласы победы, и слезы падений, и бьющая через край энергетика сопереживания 
24 августа 2015, 05:42
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