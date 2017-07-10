Без электричества в течение трех дней остается остров Проран, его еще называют Поджабный - это любимое место отдыха тысяч самарцев. В субботу частный корабль оборвал 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой. В результате 40 баз отдыха и сотни дач остались без света. Людям сообщили, что сейчас сетевая компания, обслуживающая остров, планирует протянуть новый кабель по дну реки. Сколько это займет по времени, пока не понятно. Затраты на работы в качестве ущерба планируется взыскать с владельца судна, которое повредило провода.
Александр Еремкин, зам. председателя ТОС «Проран»:
- На Поджабном (Проране) ничего, кроме электричества, других инженерных сетей нет. От них запитано и водоснабжение, и связано с пожарной безопасностью. У многих людей - жалуются, звонят нам - очень много пропало продуктов, потому что люди привезли на лето в отпуск продукты, детское питание. Подобная ситуация случилась в начале 2000-х годов. Были порваны также провода, примерно в такое же время, весь остров сидел без света полтора месяца.
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