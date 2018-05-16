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Ежегодно более 3000 новых случаев ВИЧ регистрируют в Самарской области
Каждый год в Самарской области выявляют более трех тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В 2017 году пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Самарской области превысила один процент. Специалисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. С начала наблюдения …
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14 мая 2018, 10:17
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СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области
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3 апреля 2018, 04:16
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Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области
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16 марта 2018, 03:53
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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары
В Куйбышевском районе на базе Самарской городской больницы №10 открылся новый современный диагностический медицинский лучевой центр. Сюда за помощью смогут обращаться жители Волжского района, Чапаевска и Новокуйбышевска, которым теперь не нужно стоять в пробках на въезде в город.
Современный диагностический центр …
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13 марта 2018, 10:15
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Центр восстановительного лечения заработал в Самаре
В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 …
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6 марта 2018, 01:31
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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
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23 октября 2017, 02:12
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В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В Самарской области показатель заражения ВИЧ-инфекцией сократился до 52 новых случаев на 100 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Минздрава. Это почти в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель – 36 новых случаев на 100 тысяч населения.
Самарская область …
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3 октября 2017, 11:36
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Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ
В Самаре медики и правоохранители впервые в России добились положительного решения суда по принудительному лечению ребенка с ВИЧ. Его мать категорически отказывалась от этого, вопреки рекомендациям врача-педиатра самарского СПИД-центра и педиатра по месту жительства. Чем поставила под угрозу жизнь и …
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23 августа 2017, 12:04
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Медики: ВИЧ – не приговор, главное вовремя начать лечение
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11 августа 2017, 05:34
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В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией
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26 июля 2017, 10:47