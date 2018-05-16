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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

Новый медицинский лучевой центр открыт в Куйбышевском районе Самары

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Современный диагностический центр 

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В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 

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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

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В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

В Самарской области показатель заражения ВИЧ-инфекцией сократился до 52 новых случаев на 100 тысяч населения, говорится в сообщении регионального Минздрава. Это почти в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель – 36 новых случаев на 100 тысяч населения.

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3 октября 2017, 11:36
Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

Прецедент: в Самаре медики впервые добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ

В Самаре медики и правоохранители впервые в России добились положительного решения суда по принудительному лечению ребенка с ВИЧ. Его мать категорически отказывалась от этого, вопреки рекомендациям врача-педиатра самарского СПИД-центра и педиатра по месту жительства. Чем поставила под угрозу жизнь и 

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Медики: ВИЧ – не приговор, главное вовремя начать лечение

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В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

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26 июля 2017, 10:47
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