В тольяттинском суде осудили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией двух своих жен. По данным прокуратуры, обвиняемый состоял на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИД и был предупрежден в письменной форме, что он инфицирован ВИЧ и об уголовной …