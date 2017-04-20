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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

Игроки БК «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги против команды «Спартак-Приморье» из Владивостока. Матчи состоятся 26 и 27 марта. 30 марта самарцы отправятся в гости к своему сопернику, там же, если потребуется, пройдет еще одна игра. При необходимости 3 апреля 

23 марта 2017, 01:09
Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Во вторник, 14 марта, игроки баскетбольного клуба «Самара» во Владивостоке проведут матч с местным «Спартаком-Приморье». После этого самарцы отправятся в Южно-Сахалинск. Там 17 марта волжане завершат регулярный чемпионат Суперлиги матчем с «Сахалином».
 
Не исключено, что в ¼ финала БК 

13 марта 2017, 04:03
Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе 

13 марта 2017, 11:11
Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

В воскресенье, 5 марта, игроки БК «Самара» провели выездной матч чемпионата Суперлиги. Играли в гостях у «Рязани». Самарцы победили со счетом 80:59. Самым результативным игроком в самарской команде стал Евгений Фидий. Он добыл 13 очков.
 
Победа в Рязани позволила 

6 марта 2017, 03:34
Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

23 и 26 февраля баскетболисты «Самары» проведут заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги: на паркете «МТЛ Арены» они примут сургутский клуб «Университет-Югра» и столичную МБА.
20 февраля 2017, 03:33
10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный

10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный

Сегодня, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» принимает на домашней площадке «Химки-Подмосковье».
 
Соперники уже встречались в этом сезоне в стартовом матче чемпионата. «Самара» победила - 64:50. До этого волжане встречались с «Химками» в Суперлиге – и побеждали - четыре раза. 

10 января 2017, 10:42
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
БК

БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги

8 и 9 апреля БК "Самара" дважды обыграл на своей площадке клуб "Рязань".
11 апреля 2016, 11:14
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