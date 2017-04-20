Сегодня, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» принимает на домашней площадке «Химки-Подмосковье».



Соперники уже встречались в этом сезоне в стартовом матче чемпионата. «Самара» победила - 64:50. До этого волжане встречались с «Химками» в Суперлиге – и побеждали - четыре раза. …