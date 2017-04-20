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В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги
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23 марта 2017, 01:09
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Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке
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13 марта 2017, 04:03
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Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги
В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе …
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13 марта 2017, 11:11
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Баскетболисты «Самары» победили в Рязани
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6 марта 2017, 03:34
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Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»
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20 февраля 2017, 03:33
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10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный
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10 января 2017, 10:42
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«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»
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5 декабря 2016, 11:24
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БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги
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11 апреля 2016, 11:14