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В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей
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16 октября 2018, 01:16
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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Тольяттинец устроил нарколабораторию на съемной квартире
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16 октября 2018, 11:58
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В Самаре специалисты обсуждают ситуацию с заболеваемостью туберкулезом
Во вторник, 16 октября, в Самаре проходит научно-практическая конференция, посвящённая 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова. Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, ситуация в регионе остаётся сложной. Это связано с тем, что в Самарской области высока доля …
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16 октября 2018, 11:04
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В Самаре топ-менеджерам готовы платить более 90 тысяч рублей
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16 октября 2018, 10:48
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Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
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12 октября 2018, 08:45
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Самарский аэропорт может получить второе имя
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9 октября 2018, 09:20
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию
В Китае прошли летные испытания самого большого самолета-амфибии в мире. Машина преодолела маршрут из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй. Теперь машину будут готовить к испытательным взлетам с поверхности воды, сообщает РИА «Новости».
Стоит отметить, что самолет AG600 "Цзилун" …
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27 августа 2018, 02:13
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В Китае преступники украли криптовалюту на 88 миллионов долларов
Китайская полиция в провинции Шэнси обезвредила банду, которая занималась похищением криптовалюты. По информации правоохранителей, с помощью взлома компьютеров преступники украли около 600 миллионов юаней или 88 миллионов долларов.
Злоумышленников искали с весны. Первой их жертвой стал житель города Чжан, у которого …
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20 августа 2018, 10:43
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Китайцы показали аппарат для полетов на обратную сторону Луны
Китай продемонстрировал луноход, предназначенный для посадки на обратной стороне естественного спутника Земли. Он будет отправлен в полет с помощью космического аппарата "Чанъэ-4" в этом году, сообщает агентство «Синьхуа».
Аппарат предсталяет собой шестиколесный блок. Он оснащен двумя раздвижными солнечными батареями. Его длина …
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15 августа 2018, 10:50