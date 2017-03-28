Жителей Самарской области попросят оценить качество медицинских услуг. Областной Минздрав выбрал 99 медучреждений, работу которых будут оценивать с помощью анкет. Мероприятие затронет стоматологические поликлиники, станции скорой помощи и переливания крови, санатории, диспансеры, центральные райбольницы и даже некоторые частные заведения. Анкеты может заполнить любой желающий, как на сайте ведомства, так и на бумажных носителях, которые есть в больницах. Гражданам предстоит оценить амбулаторные и стационарные условия. По итогам голосования чиновники выработают отдельные варианты по улучшению деятельности каждой медицинской организации.
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