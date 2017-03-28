6
21
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   888          d8b  888       8888888b.   d8b  8888888 
 888   Y88b  888          Y8P  888       888  "Y88b  Y8P    888   
 888    888  888               888       888    888         888   
 888   d88P  888  888    8888  888  888  888    888  888    888   
 8888888P"   888 .88P    "888  888 .88P  888    888  888    888   
 888 T88b    888888K      888  888888K   888    888  888    888   
 888  T88b   888 "88b     888  888 "88b  888  .d88P  888    888   
 888   T88b  888  888     888  888  888  8888888P"   888  8888888 
                          888                                     
                         d88P                                     
                       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарцы рассказали о разборках на работе

Самарцы рассказали о разборках на работе

Как часто самарцы ругаются на работе, решили выяснить специалисты компании HeadHunter. 28 процентов опрошенных признались, что конфликты с коллегами у них происходят не чаще, чем раз в месяц. Каждый пятый участник опроса становится участником словесных разборок примерно каждую неделю. Лишь 

28 марта 2017, 04:04
Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018

Самарцы лучше других россиян осведомлены о ЧМ-2018

Жители Самары больше других россиян осведомлены о чемпионате мира по футболу 2018 года. О предстоящем мундиале знают 99 процентов горожан, к такому выводу пришли исследователи из компании Nielsen. В Нижнем Новгороде доля осведомленных достигает 98 процентов, далее следуют Казань, Екатеринбург 

15 марта 2017, 11:54
В блогах: про встречи самарских выпускников

В блогах: про встречи самарских выпускников

Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее 
7 февраля 2017, 04:56
9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста

9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста

13% настроены нейтрально. 73% самарцев негативно относятся к возможному повышению пенсионного возраста, выяснили исследователи "Зарплата.ру". 
7 февраля 2017, 04:17
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат: 

"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

По количеству случаев хирургического прерывания беременности Россия вместе с Китаем по-прежнему держат сомнительное лидерство. Фонд ОМС ежегодно тратит на такие операции до 5 миллиардов рублей.

Правительство России обязало больницы приобретать лицензию для проведения абортов. На получение разрешения дается год - документ 

13 декабря 2016, 04:01
Четверть госбольниц в РФ перейдет на телемедицину

Четверть госбольниц в РФ перейдет на телемедицину

В 2018 году четверть российских больниц может перейти на оказание дистанционной помощи пациентам посредством телекоммуникационных технологий. Такие перспективные планы изложены в «дорожной карте» подгруппы «Интенет+медицина», которую представили в Институте развития Интернета.
Как поясняют специалисты, уже в первой половине 2017-го должна 

25 ноября 2016, 10:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна