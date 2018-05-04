Жители Самары и гости города смогут принять участие в репетициях военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из них пройдет сегодня, 4 мая, в 8 часов вечера на площади Куйбышева. А в субботу, 5 мая в 10 часов утра здесь же состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации. Кроме того, артиллерийские расчеты отрепетируют и салют. Напомним, что 9 мая попасть на площадь Куйбышева можно будет только по специальным приглашениям, во время репетиций таких ограничений не будет, так что увидеть их смогут все желающие. 9 мая в параде примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк. Они также пройдут по улице Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка, сюда можно будет прийти и без приглашения. В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни. Прямую трансляцию военного парада покажут на экране, установленном на площади Славы.
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