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Материалы по теме:

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Техника для Парада Победы прибыла в Самару

Техника для Парада Победы прибыла в Самару

В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы, который пройдет 9 мая. Вечером 3 мая в город прибыла военная техника, которая пройдет перед зрителями на площади Куйбышева.

Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие 

4 мая 2018, 09:02
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 5 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 

3 мая 2018, 01:03
Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Парад Победы пройдет на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия начнутся сегодня. 3 мая на площади Славы стартует автопробег по территории 16 муниципалитетов, организуемый региональным отделением ДОСААФ России. 7–8 мая 

3 мая 2018, 09:40
В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В День Победы самарцы смогут увидеть легендарный танк Т-34

В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно 

26 апреля 2018, 05:04
Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами 

19 апреля 2018, 08:53
Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества

В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества

В выходные в Самаре на площади Славы состоялся традиционный, третий по счету парад студенчества. В нем приняли участие 9 тысяч человек, абсолютное большинство - это первокурсники.
В самарские высшие и средне-специальные учебные заведения в этом году поступили 8,5 тысячи первокурсников. 

18 сентября 2017, 01:08
В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

Передвижения военных во время подготовки и проведения майского парада в Самаре в этом году обойдутся министерству обороны в 3 миллиона рублей.
Для этого понадобятся 25 автобусов, которые должны будут курсировать до площади Куйбышева и обратно в течение 8 рабочих дней.

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11 января 2017, 11:02
В блогах: Пропавшая после парада 9 мая девушка нашлась в Питере у друга Вани

В блогах: Пропавшая после парада 9 мая девушка нашлась в Питере у друга Вани

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщают, что "25-летняя Татьяна, которая пропала в Самаре после парада Победы и которую искали всем городом, вроде бы нашлась". Предположительно, юная особа села в районе площади Куйбышева в трамвай № 20 и поехала домой, 
13 мая 2016, 05:43
В Самаре 6 и 7 мая пройдут репетиции парада, посвященного 69-й годовщине Победы

В Самаре 6 и 7 мая пройдут репетиции парада, посвященного 69-й годовщине Победы

Завтра, 6 мая, на пл. Куйбышева в Самаре состоится репетиция военного парада, посвященного 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Начало – в 19:00. Ещё раз предварительное шествие пройдет утром 7 мая, сообщает департамент информационной политики 
5 мая 2014, 03:01
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