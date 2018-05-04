В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы, который пройдет 9 мая. Вечером 3 мая в город прибыла военная техника, которая пройдет перед зрителями на площади Куйбышева.

Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие …