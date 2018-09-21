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Материалы по теме:

Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Гей-парад запретили проводить в Жигулевске

Власти Жигулевска повторно запретили проведение гей-парада на территории города. Решение было вынесено после рассмотрения заявки на проведение шествия  "в поддержку соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации". Организаторы заявляли о том, что в акции примут участие до 300 человек. В 
12 сентября 2018, 04:02
Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Что ждать от введения утилизационного сбора на велосипеды

Правительство готовит сюрприз для российских велосипедистов, которых, по примерным оценкам, насчитывается 33 миллиона. Цены на эти транспортные средства могут вырасти. Это произойдет, если Кабмин все-таки решит ввести по аналогии с автомобилями утилизационные сборы на велосипеды. Сейчас Минпромторг прорабатывает вопрос о 
30 июля 2018, 05:50
50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

50 волонтеров уберут мусор с Молодецкого кургана под Самарой

14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.

Целью акции является 

10 июля 2018, 12:29
3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

28 июня 2018, 05:24
«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
15 июня 2018, 05:46
Москва обогнала Нью-Йорк и Париж по числу прокатов на один велосипед

Москва обогнала Нью-Йорк и Париж по числу прокатов на один велосипед

С начала текущего сезона жители российской столицы осуществили свыше 1,7 млн поездок на велосипедах городского проката. Эта цифра уже превысила показатели за весь 2016 год. Об этом заявил глава московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его 

22 августа 2017, 11:00
В Самаре прошел «Велодевичник - 2016»: есть фото

В Самаре прошел «Велодевичник - 2016»: есть фото

В субботу, 20 августа, в Самаре состоялся «Велодевичник – 2016». Организаторы предложили дамам украсить свои велосипеды, облачиться в лучшие наряды и поразить всех своей красотой.

Велопробег стартовал от собора равноапостольных Кирилла и Мефодия по улицам Ново-Садовой, проспекту Ленина, Полевой, 
22 августа 2016, 01:51
В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

В блогах: самарские дружинники задержали серийного похитителя велосипедов

Блогер Наталья Ширяева побывала на инструктаже добровольных народных дружин в Октябрьском отделе полиции. "Там рассказали, что нужно особенно внимательно относиться к гражданам, которые подходят знакомиться к пенсионерам. По данным полиции, в районе действует группа мошенников, которые втираются в доверие 
5 августа 2016, 06:32
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