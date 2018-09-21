На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции …