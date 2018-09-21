В выходные, 22 и 23 сентября, самарцы смогут бесплатно провозить свои велосипеды в электричках. Такую акцию решила устроить «Самарская пригородная пассажирская компания». Ей дали название «Выходные без автомобиля».
Дав возможность бесплатного провоза «двухколесных коней», СПППК присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля. Он устраивается, для того чтобы владельцы транспорта хоть ненадолго воздержались от использования горючего.
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