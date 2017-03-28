Международный аэропорт Курумоч в Самаре перешел на весенне-летнее расписание полетов. В пресс-службе сообщили, что в новом сезоне будет больше прямых авиарейсов в иностранные города. Долгожданная новинка - открытие авиасообщения со Стамбулом. Маршрут будут обслуживать сразу три новых перевозчика: Atlasglobal, Turkish Airlines и Pegasus Airlines. С конца апреля улететь в крупнейший город Турции можно будет во все дни недели.
Сохранятся в этом году популярные рейсы в Прагу, Хельсинки, Салоники и Ираклион, Дубай, Бургас, Тель-Авив и Тиват. В Москву планируется до 17 рейсов в сутки, в Петербург – по три вылета. До конца октября авиакомпании будут перевозить пассажиров по 46 регулярным прямым направлениям.
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