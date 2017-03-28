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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

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Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по 
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

В Самаре появится прямой авиарейс в Стамбул

Из аэропорта Курумоч можно будет улететь в Стамбул. Первый авиарейс по маршруту запланирован на март, сообщила пресс-служба аэропорта. Турецкая авиакомпания Atlasglobal уже открыла продажу билетов. В осенне-зимний период самолеты будут летать в Стамбул два раза в неделю – по средам 

31 января 2017, 11:19
Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Росавиация планирует выдать допуск на чартерные перевозки из Самары в Болгарию трем авиакомпаниям. Согласно сообщению ведомства, в Бургас с 15 мая по 16 сентября полетят «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 2015 года на этом направлении ежедневно работают Уральские 

27 января 2017, 09:54
Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 

16 января 2017, 05:29
В аэропорту Стамбула у самолета при взлете взорвался двигатель

В аэропорту Стамбула у самолета при взлете взорвался двигатель

В международном аэропорту имени Ататюрка произошло ЧП. Сегодня, 10 апреля, утром при взлете у самолета взорвался один из двигателей. Пилоты смогли остановить борт до того, как пожар от взрыва охватил весь двигатель.
На место немедленно прибыли экстренные службы, однако, как 
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Джен Псаки перепутала Стамбул и Исламабад

Джен Псаки перепутала Стамбул и Исламабад

Джен Псаки высказалась об инциденте в Турции, где 10 демонстрантов с криками «Янки — домой!» напали на трех моряков из США. При этом официальный представитель Госдепартамента США перепутала города Стамбул и Исламабад.
«Мы тесно сотрудничали с турецкими властями с момента, 

13 ноября 2014, 05:40
Турция протестует

Турция протестует

В главных городах Турции – Стамбуле и Анкаре - начались массовые протесты. Они не пошатнули позиций правительства, отмечают "Ведомости".

Называть произошедшее «турецкой весной» (по аналогии с серией революций в странах Ближнего Востока и Северной Африки) преждевременно, отмечает в своей статье обозреватель 

3 июня 2013, 10:41
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