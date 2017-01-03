В ночь с 3 на 4 января жителей Самарской области могут стать свидетелями одно из самых ярких астрономических событий 2017 года, пишет Runews.
Мимо Земли, по касательной траектории, с большой скоростью пронесется метеорный поток Квадрантиды. Часть метеоров врежутся в атмосферу планеты и начнут сгорать на высоте 80 километров, создавая эффект падающей звезды. Пик метеорных осадков придется на период после 23:00 и продлится несколько часов. В это время в небосводе каждый час, в случае ясной погоды, можно будет наблюдать от 45 до 200 метеоров.
Кроме того, 4 января Земля подойдет к Солнцу на максимально близкое расстояние - около 147 млн километров.
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