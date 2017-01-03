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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики

Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики

Группа астрономов обнаружила крупную планету K2-39b, существование которой противоречит всем известным законам физики. Небесное тело вращается вокруг гигантской звезды настолько близко, что всем формулам механики оно уже давно должно было бы разрушиться.
 
Новую экзопланету удалось зафиксировать группе астрономов с 

24 июня 2016, 11:27
Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца

Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется редкое космическое явление, а именно прохождение Меркурия по диску Солнца, произошедшее 9 мая.

Впервые за последние 10 лет Меркурий, первая планета Солнечной системы, приблизился к Солнцу настолько близко, что на 
10 мая 2016, 06:19
9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца

9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца

В этом году День Победы совпал с редким астрономическим событием. Именно 9 мая ученые ожидают транзит Меркурия по диску небесного светила, когда самая маленькая планета пройдет непосредственно между Землей и Солнцем. Земляне увидят это событие в разное время суток с 

5 мая 2016, 01:02
Сегодня ночью рядом с Землей пролетел астероид размером с небоскреб

Сегодня ночью рядом с Землей пролетел астероид размером с небоскреб

Сегодня, 2 марта, около 2 часов ночи по московскому времени мимо Земли пролетел достаточно крупный астероид размером примерно в 570 метров. Он разминулся с планетой на расстоянии в 10,6 миллиона километров, передает Центр малых планет Международного астрономического союза.
 
Данное 
2 марта 2016, 10:28
Сегодня ночью под Самарой увидят «звездный дождь»

Сегодня ночью под Самарой увидят «звездный дождь»

Сегодня, 5 января, поздно ночью (около 5 часов утра) все желающие смогут наблюдать на небе уникальное астрономическое явление – «звездный дождь». Если в это время установится ясная погода (без сплошных облаков), то будут видны потоки частиц кометы, которая уже потухла. 
5 января 2016, 12:17
NASA: кровавая луна 28 сентября не приведет к концу света

NASA: кровавая луна 28 сентября не приведет к концу света

Судя по предсказаниям, 28 сентября 2015 года наступит конец света. В этот день произойдет редкое явление: наша планета скроет от Луны Солнце и естественный спутник приобретет медный, или, как его называют, кровавый оттенок. Четвертое лунное затмение - библейский признак о 
9 сентября 2015, 06:26
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