9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца В этом году День Победы совпал с редким астрономическим событием. Именно 9 мая ученые ожидают транзит Меркурия по диску небесного светила, когда самая маленькая планета пройдет непосредственно между Землей и Солнцем. Земляне увидят это событие в разное время суток с …