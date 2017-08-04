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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть
В паблике "Самара" социальной сети "ВКонтакте" напоминают, чтобы местные водители "не совались без особой надобности в район пересечения Советской Армии и Московского шоссе". "Сегодня утром обнаружил, что на моем автомобиле вся поверхность в капельках белой краски, та же история …
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3 августа 2017, 07:27
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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?
Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под …
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2 августа 2017, 06:18
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Ученые объявили об угрозе с Марса
Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества - перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые …
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24 июля 2017, 03:42
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Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля
Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
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20 июля 2017, 09:57
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Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа
Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
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19 июля 2017, 03:29
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На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды
Астрономы, работающие в обсерватории Пуэрто-Рико, поймали таинственный сигнал от расположенной сравнительно близко к Солнцу звезды. По словам ученого Абеля Мендеса, на протяжении 10 минут радиотелескоп принимал высокочастотный сигнал от Росс 128 — вспыхивающей звезды в созвездии Девы.
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17 июля 2017, 03:28
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Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста
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17 января 2017, 04:18
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Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час
Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды.
По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с …
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8 декабря 2016, 09:48
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Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.
Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.
Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. …
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16 сентября 2016, 11:21
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Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей
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16 сентября 2016, 11:49