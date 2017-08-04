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«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: 
3 августа 2017, 07:35
Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть

Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть

В паблике "Самара" социальной сети "ВКонтакте" напоминают, чтобы местные водители "не совались без особой надобности в район пересечения Советской Армии и Московского шоссе". "Сегодня утром обнаружил, что на моем автомобиле вся поверхность в капельках белой краски, та же история 
3 августа 2017, 07:27
Самару начали украшать мертвыми цветами

Самару начали украшать мертвыми цветами

Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока 
2 августа 2017, 06:47
День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

День города: куда перенесут праздник и кто выступит перед самарцами?

Блогер ahalayma_halay решил выяснить, кого из артистов самарцы хотели бы увидеть и услышать в День города. "В мэрии сейчас ломают голову, где и как проводить этот праздник, - утверждает автор. - Площадь Куйбышева закрыта. Есть версия сделать праздник под 
2 августа 2017, 06:18
Ученые объявили об угрозе с Марса

Ученые объявили об угрозе с Марса

Поверхность Марса может оказаться гораздо опаснее, чем считалось ранее. Шотландские ученые после серии экспериментов пришли к выводу, что поверхность Красной планеты очень ядовита. По сообщению исследователей, там есть опасные вещества -  перхлораты, соли и эфиры хлорной кислоты, которые уничтожат любые 
24 июля 2017, 03:42
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их 

20 июля 2017, 09:57
Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Открыта экзопланета, где год длится 4,5 земных часа

Астрономы в процессе исследований открыли уникальную экзопланету EPIC 228813918b, где продолжительность года составляет всего лишь 4,5 земных часа. Необычный космический объект находится на высокоскоростной орбите вокруг M3-карлика.
Открытие сделали ученые из Королевского астрономического общества Великобритании. Как они поясняют, это вторая 

19 июля 2017, 03:29
На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды

На связи: Астрономы поймали таинственный сигнал от близкой к Солнцу красной звезды

Астрономы, работающие в обсерватории Пуэрто-Рико, поймали таинственный сигнал от расположенной сравнительно близко к Солнцу звезды. По словам ученого Абеля Мендеса, на протяжении 10 минут радиотелескоп принимал высокочастотный сигнал от Росс 128 — вспыхивающей звезды в созвездии Девы.
Сложно предположить, что 

17 июля 2017, 03:28
Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Зимой 2017 года самарцы смогут наблюдать в ночном небе несколько интересных астрономических явлений. В среду, 18 января, максимально ярким будет астероид Веста. При ясной погоде в темное время суток его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Кроме того, в конце 
17 января 2017, 04:18
Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды. 

По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с 

8 декабря 2016, 09:48
Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.

Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.

Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. 
16 сентября 2016, 11:21
Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей

Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей

Последнее в этом году лунное затмение произойдет вечером сегодня, 16 сентября. Его смогут увидеть во всех уголках России. Оно начнется в 19:52 по московскому времени, а закончится в 23:55. Ученые считают, что затмение может ухудшить настроение людей.
Эксперты озвучили рекомендации 

16 сентября 2016, 11:49
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