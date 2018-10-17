|
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
|
17 октября 2018, 02:03
|
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
|
17 октября 2018, 11:47
|
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
|
17 октября 2018, 11:24
|
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
|
17 октября 2018, 11:02
|
Пьяный самарец не заметил, как 2-летний сын утонул в ванне
|
17 октября 2018, 08:47
|
В Самарской области 3-летний малыш погиб от удара током: судить будут его отца
|
16 октября 2018, 08:21
|
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
|
15 октября 2018, 01:37
|
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
|
15 октября 2018, 11:25