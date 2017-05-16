Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 332А. Мероприятие пройдет с 18:00 до 2:00.
Все желающие получат возможность ознакомиться с уникальными образцами техники - паровозами, тепловозами и т.д., которые были выпущены более ста лет назад. Например, в экспозиции есть макет первого паровоза Черепановых и многие другие раритеты железнодорожной техники.
Под открытым небом при ночной подсветке можно увидеть свыше 120 экспонатов. В их числе 67 единиц подвижного состава. В программе намечены экскурсии и даже фейерверк.
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