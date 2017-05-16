В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом Акцию «Ночь в музее» сегодня, 16 мая, откроет самарский музей железнодорожной техники. Посетить его можно будет вплоть до часа ночи.

Гостей вечера ждет интересная программа мероприятия. Под открытым небом в ночной подсветке можно будет увидеть более 160 экспонатов паровозов, тепловозов …