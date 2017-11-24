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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Центробанк реабилитирует ошибочно попавших в черные списки клиентов

Центробанк реабилитирует ошибочно попавших в черные списки клиентов

Росфинмониторинг совместно с Центробанком в настоящее время разрабатывает механизм реабилитации клиентов финансово-кредитных структур, ошибочно угодивших в черные списки. Об этом рассказывают «Известия».
Как ранее сообщалось, некоторое время назад банковские организации стали иметь доступ к базе данных сомнительных клиентов Банка России. 

7 ноября 2017, 11:09
Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет

Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет

Группа депутатов готовится внести на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный Кодекс, ужесточающие санкции для телефонных террористов. Наказание за такие деяния для группы злоумышленников может составить от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в 

19 октября 2017, 02:16
Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары

Волна ложных сообщений о минировании крупных магазинов, накануне накрывшая всю страну, докатилась до Самары. Вечером 12 сентября  в экстренные службы поступило около 10  звонков, в которых сообщалось о бомбах, якобы заложенных, в том числе, в торговых центрах: «Вива Ленд», «Парк 

13 сентября 2017, 11:24
Сеть с шипами: Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами

Сеть с шипами: Полиция Лондона рассказала о новом методе борьбы с террористами

Британские стражи порядка заявляют, что при помощи сети с вольфрамовыми шипами Talon можно эффективно бороться с террористами. Эта сеть будет укладываться на дороге перед подозрительным автомобилем.
Как поясняют изобретатели, в результате наезда в колеса транспортного средства вонзятся шипы, сеть намотается 

11 сентября 2017, 02:05
Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Сбился прицел: В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка

Злоумышленник, собиравшийся атаковать Виндзорский замок, из-за ошибки спутникового навигатора оказался в одноименном пабе в Лондоне. Как сообщает The Guardian, об этом стало известно в процессе судебного разбирательства.
Преступник ехал в Виндзорский замок. Он следовал всем указаниям навигатора, и ошибку понял 

1 сентября 2017, 09:46
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
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