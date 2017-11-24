Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет Группа депутатов готовится внести на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный Кодекс, ужесточающие санкции для телефонных террористов. Наказание за такие деяния для группы злоумышленников может составить от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в …