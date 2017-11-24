19 жителей Самарской области попали в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Обновленный список опубликовал Росфинмониторинг. При этом девять человек - это жители Тольятти, двое из Самары, по одному из Жигулевска и Новокуйбышевска, остальные - из разных районов губернии. В списке лишь одна 38-летняя женщина. Возраст представленных в списке граждан - от 19 до 43 лет.
Напомним, реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму Росфинмониторинг ведет с 2003 года, в публичном доступе он появился в 2008-м. Черный список должен использоваться, в том числе, банковскими служащими. Например, если проводимая ими операция требует установления личности клиента, то в случае полного совпадения данных, они обязаны под любым предлогом отказать в обслуживании, а о самом факте сообщить в Росфинмониторинг, который, в свою очередь должен связаться с правоохранительными органами. Всего в перечне более 7 800 лиц и организаций.
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