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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы
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22 февраля 2019, 10:13
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Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»
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22 февраля 2019, 09:34
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Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей
Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым …
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22 февраля 2019, 09:12
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА
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29 декабря 2018, 10:08
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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области
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11 августа 2018, 09:59
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Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре
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1 августа 2018, 10:00
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Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%
В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …
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30 июля 2018, 03:29
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