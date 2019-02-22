Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА Стало известно, что Владимира Селиверстова из Сызрани признали бойцом года по версии промоутерской компании «Битва на Волге». Пользователи голосовали в социальных сетях.

… - И, действительно, Владимир одержал не только большое количество побед, но и практически все свои бои завершил досрочно,