10
47
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали подозреваемого в «минировании» одной из местных больниц. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по Автограду. Прибывшие по вызову полицейские проверили помещение и ничего опасного не нашли. Вскоре силовики 
22 февраля 2019, 10:13
Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

Уровень опасности в Самарской области поменяли с «оранжевого» на «желтый»

В пятницу, 22 февраля, уровень опасности в Самарской области понизился с «оранжевого» на «желтый». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, «желтый уровень опасности» был введен с 08:30 22 февраля. По информации Приволжского УГМС, до семи часов вечера пятницы на территории 
22 февраля 2019, 09:34
Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым 
22 февраля 2019, 09:12
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет 
5 февраля 2019, 08:36
Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Стало известно, что Владимира Селиверстова из Сызрани признали бойцом года по версии промоутерской компании «Битва на Волге». Пользователи голосовали в социальных сетях. 
 
- И, действительно, Владимир одержал не только большое количество побед, но и практически все свои бои завершил досрочно, 
29 декабря 2018, 10:08
Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области

Первая партия бюллетеней - 2900 штук, по которым жители Самарской области 9 сентября будут выбирать главу региона, готова и уже отправлена в Центризбирком. Оттуда документы передадут, в том числе и в Абхазию, чтобы граждане России, оказавшиеся там, смогли сделать свой 
11 августа 2018, 09:59
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх