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Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»
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1 марта 2019, 11:22
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Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»
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22 февраля 2019, 03:03
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Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году
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22 февраля 2019, 08:51
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России
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10 февраля 2019, 06:26
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Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА
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29 декабря 2018, 10:08
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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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Кто станет «Блогером года»?
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23 марта 2018, 07:59
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Ольга Шелест стала «Лучшим блогером года 2017» Самары, фото с церемонии награждения
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23 марта 2018, 09:05
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Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!
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23 марта 2018, 01:36
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Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
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27 февраля 2018, 11:47
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