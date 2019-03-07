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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

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Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой 
22 февраля 2019, 03:03
Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Самарцы выберут, какие общественные пространства будут обновлены в 2019 году

Сразу несколько общественных пространств Самары ждет обновление. В городе продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его цель - сделать дворы и места отдыха горожан удобными. В этом году в итоговый список вошли 20 объектов. Их дизайн-проекты в этот 
22 февраля 2019, 08:51
«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России

Собака-терапевт Ася из Тольятти признана лучшей в России

На днях в Москве прошел всероссийский слет лучших заводчиков собак. На мероприятии подвели итоги рейтинга «Best Russian Dog 2018». В одной из номинаций досталась победа собаке Асе из Тольятти и ее тренеру из спортивно-киногического клуба «ВолгаДогСпорт» Иде Ринге.
 
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10 февраля 2019, 06:26
Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Владимир Селиверстов из Сызрани стал бойцом года ММА

Стало известно, что Владимира Селиверстова из Сызрани признали бойцом года по версии промоутерской компании «Битва на Волге». Пользователи голосовали в социальных сетях. 
 
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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Кто станет «Блогером года»?

Кто станет «Блогером года»?

В эти минуты в ресторане «Не Brugge» телерадиокомпания «ТЕРРА» подводит итоги конкурса «Блогер года - 2017». Самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов не только в ЖЖ, но и в других социальных 
23 марта 2018, 07:59
Ольга Шелест стала «Лучшим блогером года 2017» Самары, фото с церемонии награждения

Ольга Шелест стала «Лучшим блогером года 2017» Самары, фото с церемонии награждения

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23 марта 2018, 09:05
Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года – 2017»!

Сегодня вечером телерадиокомпания «ТЕРРА» подведет итоги конкурса «Блогер года». Торжественная церемония награждения победителей начнется в 7 часов вечера в ресторане «Не Brugge». По итогам 2017-го самарские блогеры впервые выбирали лучших авторов 
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Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

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